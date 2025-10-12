Президентът на ФК Ямбол: Всички допринесоха за победата над Вихрен

Вчера в Стралджа, едноименният тим на Ямбол елиминира Вихрен (Сандански) с 2:1 в среща от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

Димитър Димитров, президент на ямболския клуб изрази огромното си задоволство от успеха.

„Много добре изигран мъжки мач. Мотивацията на играчите бе страхотна. Едно голямо БРАВО и едно още по-голямо БЛАГОДАРЯ на момчетата, на треньорския щаб, на публиката, на всички, които бяха част от този успех. Благодаря на хората, които дойдоха на стадиона, благодаря на кмета на града, на спонсорите ни. Това е и техен успех. Благодаря и на Иво Калинчев, който пое отбора на пожар след напускането на Ахмед Хикмет, но той засега остава начело. Всички се справиха отлично и сега ще играем още един кръг за Купата. Благодаря ви за себераздаването, нашият клуб заслужи това“.

Снимка: fcyambol1915.com

