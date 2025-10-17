Атанас Апостолов: Ще е тежка битка

Утре Розова долина (Казанлък) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ямбол изигра силен мач в турнира за купата на България, като елиминираха Вихрен, един от най-силно представящите се отбори във Втора лига. За мен не е изненада, защото Ямбол е сред най-добрите в Трета лига. Настройваме се за тежка битка, която ще продължи 90 минути. Смятам обаче, че ако играем с агресия и хъс, можем да излезем с чест от нея“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

