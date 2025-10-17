Димитър Иванов: Във възход са

Утре Спартак (Пловдив) приема Марица (Милево). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът постепенно израсна. Демонстрира стабилност, движи се възходящо и вече е сред водещите отбори в първенството. Уважение за работата им. Подготвяме се сериозно за предстоящия двубой. Има какво да противопоставим. Важното е да го покажем на терена през 90-те минути. Ако играем според възможностите си, имаме добри шансове да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.