Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Спартак (Пд) отнесе сериозна санкция след нахлуване на терена и опит за саморазправа

Спартак (Пд) отнесе сериозна санкция след нахлуване на терена и опит за саморазправа

  • 16 окт 2025 | 14:25
  • 321
  • 0

Дисциплинарна комисия към БФС наказа сурово Спартак (Пловдив) заради поведението на фенове и шефове на клуб по време на двубоя срещу Пирин (Благоевград), спечелен с 2:1, от втория предварителен кръг за Купата на България.

Общата глоба за "гладиаторите" е 1750 лева.

Ето всички решения, касаещи Спартак (Пловдив):

За навлизане на публика на пистата в 83 минута, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За навлизане на публика на пистата в 85 минута, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За опит за саморазправа с  длъжностни лица на футболната среща от Денис Супхи Хасан – член на управителния съвет на ФК "Спартак" гр. Пловдив на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

  • 16 окт 2025 | 10:30
  • 859
  • 0
Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

  • 16 окт 2025 | 10:00
  • 577
  • 1
Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

  • 16 окт 2025 | 09:45
  • 456
  • 0
Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

  • 16 окт 2025 | 09:30
  • 2497
  • 4
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6796
  • 26
"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

  • 16 окт 2025 | 09:09
  • 750
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 12167
  • 16
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6796
  • 26
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 3852
  • 6
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3903
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3718
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7296
  • 2