  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Няма от какво да се страхуваме

  • 17 окт 2025 | 07:57
  • 91
  • 0
Утре, Марица (Милево) играе със Спартак в Пловдив. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Серията ни от трудни мачове продължава. Ще гостуваме на съперник, който през последните сезони играеше водеща роля в първенството. Знаем, че ще е изключително тежко за нас. Има полза от такива двубои. Те показват докъде сме достигнали в развитието си. Помагат да израстваме като отбор. Хвърляме се без страх. Естествено ще търсим и точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Снимка: ФК Атлетик  Куклен 1927 - фейсбук

