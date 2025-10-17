Иван Кочев: Няма от какво да се страхуваме

Утре, Марица (Милево) играе със Спартак в Пловдив. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Серията ни от трудни мачове продължава. Ще гостуваме на съперник, който през последните сезони играеше водеща роля в първенството. Знаем, че ще е изключително тежко за нас. Има полза от такива двубои. Те показват докъде сме достигнали в развитието си. Помагат да израстваме като отбор. Хвърляме се без страх. Естествено ще търсим и точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 - фейсбук