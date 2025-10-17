Ивайло Станчев: Очаквам хубав двубой, но трябва да сме внимателни

Утре, Черноморец (Балчик) гостува в Суворово на Фратрия II (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаквам да се получи хубав двубой. Домакините са млад, добре подготвен отбор и трябва да сме внимателни, защото са способни да изненадат всеки. Трябва да отидем с правилната настройка и да се постараем да вземем трите точки. След последния шампионатен двубой имаме няколко играчи с травми и ще трябва да вземем определени решения за състава, но това е част от играта“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.