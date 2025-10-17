Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев: Очаквам хубав двубой, но трябва да сме внимателни

Ивайло Станчев: Очаквам хубав двубой, но трябва да сме внимателни

  • 17 окт 2025 | 09:36
  • 256
  • 0

Утре, Черноморец (Балчик) гостува в Суворово на Фратрия II (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаквам да се получи хубав двубой. Домакините са млад, добре подготвен отбор и трябва да сме внимателни, защото са способни да изненадат всеки. Трябва да отидем с правилната настройка и да се постараем да вземем трите точки. След последния шампионатен двубой имаме няколко играчи с травми и ще трябва да вземем определени решения за състава, но това е част от играта“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Радомир Тодоров: Мач на истината

Радомир Тодоров: Мач на истината

  • 17 окт 2025 | 10:04
  • 238
  • 0
Николай Кънчев: Интересен двубой

Николай Кънчев: Интересен двубой

  • 17 окт 2025 | 10:01
  • 255
  • 0
Добромир Дафинов: Да спечелим дербито

Добромир Дафинов: Да спечелим дербито

  • 17 окт 2025 | 09:59
  • 404
  • 0
Емил Янчев: Дербитата са непредсказуеми

Емил Янчев: Дербитата са непредсказуеми

  • 17 окт 2025 | 09:56
  • 384
  • 0
Йордан Миленов: Отиваме във Варна за точки

Йордан Миленов: Отиваме във Варна за точки

  • 17 окт 2025 | 09:53
  • 246
  • 0
Живко Бояджиев: Отдавна не сме побеждавали

Живко Бояджиев: Отдавна не сме побеждавали

  • 17 окт 2025 | 09:42
  • 262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 291
  • 0
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 3984
  • 4
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9147
  • 14
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 16788
  • 13
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3018
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2215
  • 0