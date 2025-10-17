Популярни
Евгений Гащук: Полезен мач за нас

  • 17 окт 2025 | 09:33
  • 71
  • 0
Евгений Гащук: Полезен мач за нас

Утре в Суворово, втория отбор на Фратрия (Варна) приема Черноморец (Балчик). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Малко особен мач за нас, защото треньорът на Черноморец Ивайло Станчев преди работеше в нашата школа. Предстои ни двубой с един от най-силните отбори в първенството. Няма какво да губим. Такива срещи са полезни за младите ни играчи. Ще излезем срещу Черноморец с нагласата да се надиграваме. Сигурен съм, че ще стане хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук, треньор на Фратрия II.

