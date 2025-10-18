Пиастри: Това не е най-доброто начало на деня

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри стана жертва на инцидента в първия завой на спринта в Остин и отпадна заедно със съотборника си Ландо Норис веднага след старта.

„Не съм видял инцидента от тв камерите – обясни Оскар. – Но определено направих доста добър старт, двамата с Ландо спряхме дълбоко в първия завой, опитах се да завия и бях ударен, така че определено това не е най-доброто начало на деня.

What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

„Но трябва да погледна отново какво точно се случи.“

