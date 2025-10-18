Популярни
Ландо Норис: Нищо не можех да направя

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 457
  • 0
Ландо Норис: Нищо не можех да направя

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри отпаднаха след сериозен инцидент в първия завой след старта на спринта в Остин, в който участваха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг.

Хюлкенберг удари Пиастри, а той от своя страна удари Норис, който се завъртя и спря със спукана гума. Пиастри пък получи повреда в окачването и също спря.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

„Някой ме удари. Какво друго трябваше да направя – обясни ядосаният Норис. – Трябва да прегледам отново инцидента. Но някой ме удари и ме извади от пистата, така че нямаше кой знае какво да направя.“

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
