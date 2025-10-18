Ландо Норис: Нищо не можех да направя

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри отпаднаха след сериозен инцидент в първия завой след старта на спринта в Остин, в който участваха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг.

Хюлкенберг удари Пиастри, а той от своя страна удари Норис, който се завъртя и спря със спукана гума. Пиастри пък получи повреда в окачването и също спря.

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

„Някой ме удари. Какво друго трябваше да направя – обясни ядосаният Норис. – Трябва да прегледам отново инцидента. Но някой ме удари и ме извади от пистата, така че нямаше кой знае какво да направя.“

