Тудор: Ако не печелиш в Юве, можеш да говориш каквото си искаш, но продължаваш да грешиш

  • 18 окт 2025 | 20:12
Тудор: Ако не печелиш в Юве, можеш да говориш каквото си искаш, но продължаваш да грешиш

Наставникът на Ювентус Игор Тудор призна, че тимът е длъжен да печели своите мачове на фона на петте си поредни равенства във всички турнири. Той също така похвали утрешния съперник Комо и загатна, че е възможно да промени своята схема на игра в предстоящите мачове.

“Това е тежък мач. Комо само привидно е малък тим, който похарчи доста пари, а треньорът лично е избрал всички играчи, което е рядко, но наистина хубаво нещо. Ние уважаваме този отбор, но искаме да излезем и да играем нашата игра. Дали бих променил схемата на игра? Може би ще се случи, а може би - не. Няма да разкривам какво подготвяме. Отбрана с четирима? Използвал съм 3-4-3 в продължение на много години, като отборът я практикува от няколко месеца, но е възможно да изпробваме нещо различно. Има проблеми и отсъствия, така че всички опции са отворени.

Петте поредни ремита? Обикновено хората говорят за Ювентус, дори тези, които не са треньори или директори. Но това е красотата на футбола: всеки има своята идея какво е най-добре да се направи. Въпреки това треньорът познава своите играчи по-добре от всеки. Всички казват: “Ние сме Ювентус, така че трябва да печелим”. Това е така. Ако не побеждаваш, всички дискусии са безполезни, но трябва да изкажа моята гледна точка и да я обясня. Тези, които са интелектуално честни, ще разбират. За един треньор е трудно. Ако не печелиш в Юве, можеш да говориш каквото си искаш, но продължаваш да грешиш.

Не, Кенан Йълдъз няма да почива утре. При мен той винаги е играл зад нападателя и има свободата да намери пространства, в които да се чувства по-удобно. В националния тим играе по фланга и се справя страхотно. Ако Йълдъз ни е проблемът, то значи нямаме никакви такива. Страхотна работа от страна на него и моя щаб, той доста е израснал. Допускам грешки, но ги анализирам с моя екип. Всеки ден, от сутрин до вечер, мисля за това как да помагам на моите футболисти, какво мога да създам и как да извлека най-доброто от тях. Фабио Мирети ще поднови отборни тренировки в понеделник, а Едон Жегрова е аут за мача заради проблем с хълбока”, коментира Тудор на днешната си пресконференция.

