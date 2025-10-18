Светослав Гоцев: Свършихме такава работа каквото искахме, а именно да успеем да победим с чист резултат

Капитанът на шампионът Левски София Светослав Гоцев заяви след категоричната победа над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 гейма в първия полуфинал на турнира за efbet Суперкупа на България 2025, че са свършили такава работа каквото са искали, а именно да успеят да победят с чист резултат. Ето още какво каза Гоцев след успеха:

"Страхотно е. Мислех, че първите ни стъпки ще бъдат малко по-несигурни, но се радвам, че свършихме такава работа каквото искахме, а именно да успеем да победим с чист резултат. Сега остава да се възстановим по възможно най-добрия начин и очакваме утре финала."

"Мисля, че отстрани сами може да прецените, че не сме изцяло подготвени, но мисля, че и останалите не са. Това са втъпителни срещи все пак в първенството. Сега отборът ни е подмладен, изпратихме вече няколко момчета да се доразвиват в средно добри европейски отбори. Така че, сега сме поели по нова продукция, с млади играчи, които се надявам все по-скоро да влизат и да си взимат нужния опит, защото на тренировка е едно, но на официалните срещи е по-различно."

"Волейболът е игра на ситуации, така че днес някои ситуации може да сме ги направили добре, а утре да не ги, и обратното. Така че, се надявам утре ситуацията да е на наша страна."

"Познавам другите отбори по име и някои играчи от тях. Нефтохимик направи традиционно много промени и е нов отбор. Локо Пловдив с идването на Матей Казийски се представят добре. Предполагам, че ще е интересен полуфинал и се надявам на още по-интересен финал."

Снимки: Борислав Цветанов