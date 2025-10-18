Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Гоцев: Свършихме такава работа каквото искахме, а именно да успеем да победим с чист резултат

Светослав Гоцев: Свършихме такава работа каквото искахме, а именно да успеем да победим с чист резултат

  • 18 окт 2025 | 19:05
  • 344
  • 0

Капитанът на шампионът Левски София Светослав Гоцев заяви след категоричната победа над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 гейма в първия полуфинал на турнира за efbet Суперкупа на България 2025, че са свършили такава работа каквото са искали, а именно да успеят да победят с чист резултат. Ето още какво каза Гоцев след успеха:

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

"Страхотно е. Мислех, че първите ни стъпки ще бъдат малко по-несигурни, но се радвам, че свършихме такава работа каквото искахме, а именно да успеем да победим с чист резултат. Сега остава да се възстановим по възможно най-добрия начин и очакваме утре финала."

Николай Желязков: На моменти показахме добър волейбол, превъзмогнахме много проблеми
Николай Желязков: На моменти показахме добър волейбол, превъзмогнахме много проблеми

"Мисля, че отстрани сами може да прецените, че не сме изцяло подготвени, но мисля, че и останалите не са. Това са втъпителни срещи все пак в първенството. Сега отборът ни е подмладен, изпратихме вече няколко момчета да се доразвиват в средно добри европейски отбори. Така че, сега сме поели по нова продукция, с млади играчи, които се надявам все по-скоро да влизат и да си взимат нужния опит, защото на тренировка е едно, но на официалните срещи е по-различно."

Миро Живков: Градим нов отбор и стил, видях неща, които ми харесаха и такива, които не
Миро Живков: Градим нов отбор и стил, видях неща, които ми харесаха и такива, които не

"Волейболът е игра на ситуации, така че днес някои ситуации може да сме ги направили добре, а утре да не ги, и обратното. Така че, се надявам утре ситуацията да е на наша страна."

Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025
Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

"Познавам другите отбори по име и някои играчи от тях. Нефтохимик направи традиционно много промени и е нов отбор. Локо Пловдив с идването на Матей Казийски се представят добре. Предполагам, че ще е интересен полуфинал и се надявам на още по-интересен финал."

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 72080
  • 24
Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

  • 18 окт 2025 | 09:25
  • 3876
  • 0
Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 6643
  • 2
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 7481
  • 1
ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

ЦСКА победи Славия в първия мач от новия сезон в женското първенство

  • 17 окт 2025 | 20:15
  • 2196
  • 0
Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

  • 17 окт 2025 | 20:10
  • 1556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 24676
  • 118
20 години по-късно Матей Казийски се завърна! Локомотив 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

20 години по-късно Матей Казийски се завърна! Локомотив 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 19:22
  • 6319
  • 0
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 21456
  • 81
Фулъм 0:0 Арсенал, гол на Калафиори бе отменен заради засада

Фулъм 0:0 Арсенал, гол на Калафиори бе отменен заради засада

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 3333
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 72080
  • 24
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 29552
  • 39