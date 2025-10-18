Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

Шампионът и носителят на трофея Левски София ще излезе срещу Берое 2016 (Стара Загора) в първия полуфинал на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, която ще се проведе днес и утре в залата на "сините" в София.

Срещата е днес (18 октомври) от 16,30 часа и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Треньорът на шампионите от Левски Николай Желязков сподели преди началото на турнира, че не може да се говори за защита на трофея, защото това е нов отбор. Центърът на "сините" Лазар Бучков, който се завърна в тима след престой в колежанското първенство в САЩ, пък заяви, че се чувстват уверени и подготвени за срещите.От другата страна наставникът на Берое Мирослав Живков подчерта, че тимът му има добри шансове да направи отлични мачове на турнира. Диагоналът Велизар Чернокожев допълни, че имат достатъчно опитни фигури, за да се справят и в един мач всичко може да се случи.Така първият полуфинал между Левски и Берое много сериозна битка с неизвестен край.

Блокада на Светослав Гоцев спря атака на Пламен Шекерджиев и Левски поведе със 7:5. Пайп на Гордан Люцканов и 8:5. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Тодор Скримов атакува по острия диагонал срещу тройна блокада и 9:7.

Полуфинал №1 на efbet Суперкупа:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 0:0 (8:5)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Николай Николаев, Светослав Гоцев - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев, Велизар Чернокожев, Джеси Деланси, Пламен Шекерджиев, Иван Латунов, Бранислав Ханушек - Петър Каракашев-либеро

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.