Миро Живков: Градим нов отбор и стил, видях неща, които ми харесаха и такива, които не

Старши треньорът на Берое Мирослав Живков призна превъзходството на Левски в първия полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, загубен с 0:3.

"Трудно се напасне нов отбор. Мисля, че ни трябва още време да заработим като тим. Миналата година бяхме изработили стил на игра благодарение на работата на няколко млади играчи. Повечето от тях сега не са при нас. Взехме добри заместници, но трябва да мине време", смята селекционерът на юношеския национален отбор до 19 години.

"Преломният момент бе във втория гейм, в който водехме с няколко точки и не ни позволиха да вземем чек при явно пристъпване на техен сервис. Може би щяхме да спечелим частта. Трябва да се сервира по-добре срещу Левски, който има добри и опитни изпълнители във всички линии", добави той.

"Първенството е много изравнено, на нас ни предстои много работа още", каза в заключение Живков.

