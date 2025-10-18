Популярни
Николай Желязков: На моменти показахме добър волейбол, превъзмогнахме много проблеми

  • 18 окт 2025 | 18:42
  • 370
  • 0

Старши треньорът на Левски София Николай Желязков е сигурен, че представянето на волейболистите във водения от него отбор може значително да се подобри.

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

"Сините" победиха с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) Берое в efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже и в неделя ще защитават Суперкупата на България, спечелена миналата година, срещу Локомотив Авиа или Нефтохимик 2010.

Матей Казийски се завръща! Локомотив срещу Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

"Поздравявам момчетата, че играха концентрирано. Загубихме 4-5 лесни точки, но е нормално за началото на сезона. Все пак спечелихме един полуфинал. Тази година направихме добра подготовка, но беше с много липси в състава, трима човека. Разпределителят дойде само преди седмица. Подготовката не беше идеална за мен. Трябваше да приемем това и да продължим напред. Очаквам повече, играта на Левски може да се развие. Има доста неща, които ще правим по-добре. Имаме ясни цели и задачи, които трябва да постигнем. Винаги се борим да печелим. Няма как да е друго. Всички са мотивирани утре да дадат всичко от себе си, за да имаме още една купа във витрината. Имаме много млади момчета, талантливи. Въпросът е да им даваме шансове да играят. Момчетата имат огромно желание, това е страхотно. На прав път сме. Надявам се да покажем добър волейбол. Утре ще бъде трудно, но ние сме създадени да се борим и да печелим", заяви Николай Желязков след край на двубоя.

10 Левски София 3:0 Берое 2016
Снимки: Борислав Трошев

