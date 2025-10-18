Мартин Брандъл очаква провал на Макларън срещу Макс

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл е на мнение, че Макларън е „обречен да се провали“ в битката за световната титла заради решението тимът да няма първи и втори пилот. 2025 е третият сезон, в който Ландо Норис и Оскар Пиастри са съотборници, а в Остин Зак Браун отново потвърди позицията на тима, че двамата ще имат равни възможности да се борят за световната титла.

„На 100 процента оттук нататък фокусът ще е върху битката за титлата при пилотите, след като Макларън взе титлата при конструкторите в Сингапур – обясни Брандъл. – Норис и Пиастри разполагат с фантастичен автомобил в Макларън. Макс обаче се показва в огледалата им за задно виждане в последните няколко състезания.

„В много отношения, тази стратегия е обречена на провал. Тук имаме двама супер конкурентни пилоти, които работят в един екип. Нещата винаги ще се объркат, неизбежно е. Но е важно как в Макларън ще се справят с тази ситуация.“

Брандъл е убеден, че инцидентът между Норис и Пиастри в Сингапур ще направи битката за титлата още по-оспорвана.

„Очаква ни страхотна и все по-оспорвана битка за титлата – допълни Брандъл. – Разбира се, когато се намесва и тимът, става още по-сложно.“

