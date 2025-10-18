Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

Нико Хюлкенберг се класира 4-и в квалификацията за спринта в Остин и ще стартира от втора редица в състезанието с дължина 19 обиколки довечера. Това е най-доброто представяне на Нико и Заубер в квалификациите за сезон 2025.

Нико обаче призна след сесията, че това класиране е било изненада за него и за тима.

„Моето усещане за представянето на колата се оказа различно от резултата, но времената и хронометърът не лъжат, но ние се представихме добре през целия ден. Надявам се, че ще продължим така през целия уикенд“, обясни Хюлкенберг, който на „Силвърстоун“ взе първия си подиум във Формула 1.

Германецът обаче е наясно, че ще му е много трудно да задържи тази позиция в битката днес.

„Ще е трудно, макар и това да е по-късо състезание – обясни Нико. – Дори и в спринтовете по-бързите коли, които се справят по-добре с деградацията на гумите, успяват да изпъкнат. Ще се борим, пък ще видим какво ще постигнем.“

Снимки: Gettyimages