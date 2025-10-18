Предрешена ли е съдбата на Постекоглу

Възможните последици от поражение този уикенд няма как да убягнат на мениджъра на Нотингам Форест — Анге Постекоглу. Така започва анализът на тежкото му положение в сайта на "Би Би Си":

"Ако някой познава безмилостната природа на футболната мениджърска професия, това е именно австралиецът. Само преди пет месеца Постекоглу изведе Тотнъм до трофея в Лига Европа, слагайки край на 17-годишната суша без купа за клуба. Малко повече от две седмици по-късно обаче беше уволнен.

Сега в новата си роля начело на Нотингам Форест 60-годишният специалист отново е под сериозно напрежение — но този път без впечатляващи резултати зад гърба си. От назначаването му преди 38 дни той е водил седем мача, без да запише нито една победа.

Затова възможността да бъде освободен след евентуална четвърта загуба в пет двубоя от Висшата лига, при поражение от Челси в събота, няма да дойде като изненада за него. Все пак, предишната си работа той загуби, след като спечели трофей.

Според източници, Форест вече са започнали процес по идентифициране на потенциални заместници, като разговорите са напреднали по време на паузата за националните отбори. Макар подобни „планове за извънредни ситуации“ да са нормални за всички клубове, ужасният старт на Постекоглу и недоволството сред феновете придават на тези стъпки съвсем реален характер.

Всички индикации сочат, че клубът ще търси треньор с по-прагматичен стил, или поне по-балансиран подход, в сравнение с атакуващата философия на Постекоглу. Това само по себе си поражда въпроса защо ръководството се раздели с Нуно Еспирито Санто, който именно с по-дефанзивна стратегия успя да изведе тима до участие в Европа.

Въпреки това, вътрешните напрежения направиха положението на Нуно неустойчиво, а иронията е, че сега Форест отново търсят треньор със сходна философия.

На върха на списъка с потенциални кандидати е Марко Силва, настоящ мениджър на Фулъм. Португалецът, който вече е работил под ръководството на собственика Евангелос Маринакис в Олимпиакос, е известен с реалистичен, балансиран стил, който според ръководството може да стабилизира Форест след слабия старт. Проблемът е, че Силва има договор с висока освобождаваща клауза, а клубът току що е платил обезщетение на Нуно и вероятно ще трябва да направи същото с Постекоглу.

Поради това се обмислят и по-достъпни варианти. Един от тях е бившият мениджър на Форест Стив Купър, който върна тима във Висшата лига през 2022 г. Той обаче наскоро пое датския клуб Брьондби.

Челси е фаворит срещу закъсалия Нотингам Форест

Друг обсъждан вариант е Шон Дайш, известен с успехите си с Бърнли и Евертън. Дайш живее близо до Нотингам, свободен е от ангажименти и е специалист в спасяването на отбори от изпадане. Освен това има дълга връзка с клуба — израснал е в школата на Форест, а помощниците му Иън Уоун и Стив Стоун са бивши играчи на отбора.

Дайш изглежда логичен и достъпен избор, но остава да се види дали двете страни могат да се договорят. Ако се стигне до промяна, това ще бъде четвъртият мениджър на Форест след промоцията им във Висшата лига през 2022 г.

Постекоглу: Ако ми се даде време, историята винаги завършва по един и същи начин – с мен и трофей

Фактът, че клубът вече извършва предварителна подготовка за негов наследник, показва колко несигурна е позицията му. Въпреки това, Постекоглу е известен с увереността си и ще опита да обърне ситуацията.

„Някои хора виждат само плевелите, но аз гледам какво расте. Имам група млади играчи, готови да се променят, и това ме вдъхновява“, каза той на пресконференцията в петък. „Ако гледате на мен като на "провален мениджър, който има късмет да получи тази работа", тогава, разбира се, тези първи пет седмици изглеждат като натиск. Но има и друга гледна точка.“

Собственикът Маринакис все още иска той да успее, имайки предвид опита му в спечелването на трофеи. Въпреки това, поражението с 2:0 от Нюкасъл в последния мач и слабото представяне на „Сейнт Джеймсис Парк“ поставиха бъдещето му под въпрос.

Някои в клуба смятат, че реферските решения също са изиграли роля в лошите резултати – например при загубата от ФК Мидтиланд в Лига Европа, когато според вътрешни оценки 14 ключови решения са били срещу Форест.

Но въпреки това оправданията не намаляват натиска. Победа над Челси може да бъде първата крачка към спасение. Загуба – и съдбата му изглежда предрешена", обобщават от "Би Би Си".

