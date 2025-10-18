Усик отхвърли битка с Итаума и посочи докога ще е активен

Олександър Усик изключи възможността да се бие с младия британски талант Моузес Итаума и разкри възрастта, на която планира да се оттегли от бокса.

Усик (24-0, 15 KO) не се е бил, откакто стана двукратен безспорен световен шампион в тежка категория, след като нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд на 19 юли на стадион „Уембли“ в Лондон. Украинецът, който заема второ място в класацията "pound-for-pound" на списание The Ring, в момента се възстановява от контузия в гърба и няма да може да защитава титлите си на IBF, WBA, WBC, WBO и The Ring преди следващата година.

Въпреки това, мач срещу 20-годишния Итаума — считан за едно от най-големите млади открития в бокса — не влиза в плановете му.

„Не, няма да се бия с Итаума“, каза Усик пред Ready To Fight. „Той е млад — все ме дразни. И сам каза, че не удря дядовци. Не мога да кажа с кого точно ще се бия, защото преговорите още текат. Ще излъжа, ако назова име.“

Англичанинът Итаума (13-0, 11 KO) за последно се би на 16 август, когато нокаутира Дилиън Уайт още в първия рунд на галавечерта в ANB Arena в Рияд, Саудитска Арабия.

Веднага след този мач, Турки Алалшик — ръководител на Riyadh Season, председател на Генералния развлекателен орган на Саудитска Арабия и собственик на списание The Ring — заяви, че иска да организира мач между Усик и Итаума.

Младият боец от Чатъм вече беше казал, че вижда евентуален двубой с Усик като „ситуация, в която няма какво да загуби“, тъй като дори евентуална загуба на 20 години срещу легенда като украинеца няма да спре развитието му.

Въпреки че Усик намали очакванията за подобен мач, възможността той да се случи през следващите няколко години остава напълно реална.

Преди победата си над Дюбоа през лятото, 38-годишният Усик беше заявил, че ще изиграе само още един мач след реванша си с бившия шампион на IBF. Сега обаче изглежда, че украинецът възнамерява да остане активен поне до 2028 година, когато ще навърши 41 години.

„Ще се бия до 41“, добави Усик. „След това ще построя спортна академия – ще тренирам там и ще обучавам други.“