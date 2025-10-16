Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума. От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

Ето какво гласи официалното прессъобщение за галавечерта в Дубай, което получи Sportal.bg:

Международната боксова асоциация (IBA) и Epic Sports & Entertainment ще разпалят “кралската дивизия”, когато световният шампион на WBA в тежка категория Кубрат Пулев (32-3, 14 KO) защити своята ценна титла срещу руската нокаут машина Мурат Гасиев (32-2, 25 KO) в грандиозен сблъсък, който ще разтърси Дубай.

Този колосален основен мач е насрочен за 12 декември 2025 г. на легендарния Dubai Duty Free Tennis Stadium и ще бъде гвоздеят на двуседмичен фестивал на елитния шампионски бокс, в който ще участват някои от най-добрите професионални и аматьорски боксьори в света.

Събитието, което отбелязва възхода на Дубай като глобален спортен център, ще предизвика вълнения в звездната тежка дивизия на световния бокс.

Събитието ще се проведе в петък, 12 декември 2025 г., на арената Dubai Duty Free Tennis Stadium — сцена на истински исторически момент, когато двама опитни титани ще се изправят един срещу друг за пояса, носен от легенди като Мохамед Али, Ивендър Холифийлд и Ленъкс Люис.

Въпреки слуховете, свързващи Пулев с предстоящ мач срещу младата звезда Моузес Итаума, революционното партньорство между IBA и Epic Sports ще означава, че 20-годишният британец ще трябва да почака, докато победителят от Пулев – Гасиев бъде определен.

Ивайло Гоцев, изпълнителен директор на Epic Sports & Entertainment, потвърди мача между Пулев и Гасиев и намекна, че Итаума може да се боксира на подгряващата карта:

„Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран – така че [Моузес] Итаума ще трябва да изчака реда си”, каза Гоцев. „Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна, и в съответствие с това осигурихме фантастичен съперник – Мурат Гасиев – за 12 декември в Дубай.

Разбираме, че младият Итаума е нетърпелив, и като жест на уважение към него разговарях лично с неговия промоутър Джордж Уорън от Queensberry Promotions, за да му предложа участие в подгряващата карта. Това би било идеална възможност за него да се изправи срещу победителя в основния мач. По този начин всичко остава в съответствие с насоките на WBA и феновете ще получат световно ниво шоу в тежка категория.“

Ал Сиеста, изпълнителен директор на IBA Pro, също изрази вълнение от обявяването на шампионския двубой и хвърли ръкавицата към Итаума:

„Изключително сме щастливи да обявим този двубой – това е грандиозен сблъсък за титлата на WBA в тежка категория“, каза Сиеста. „Моузес Итаума е невероятен талант и имам голямо уважение към работата, която Queensberry Promotions вършат с него, но нека бъде ясно — Мурат Гасиев идва, за да нокаутира Кубрат Пулев на 12 декември, а след това Итаума ще бъде следващият.

Надяваме се да приеме предложението ни да се бие на подгряващата карта, за да може лично да види как Мурат става първият руски шампион в тежка категория след 2013 г. А през 2026 г. с удоволствие ще спрем влака на Итаума — той е млад, ще има и други шансове.“

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ световен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София през март 2024 г.

С рекорд 32 победи (14 KO) и 3 загуби, както и серия от три поредни успеха, 44-годишният ветеран комбинира дълбока аматьорска школа с богат професионален опит, като е споделял ринга с великани като Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла”, каза Пулев. „Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга.“

Мурат Гасиев, известен със страховитата си сила, влиза с рекорд 32 победи (25 KO) и процент на нокаути над 78%. Бивш обединен шампион на IBF и WBA в полутежка категория, Гасиев стана световноизвестен през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория през 2019 г., 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

„Кубрат Пулев е опитен и издръжлив противник, но аз съм създаден за този момент“, каза Гасиев. „Имам силата да нокаутирам всеки в света и ще донеса огъня в Дубай. Това ще бъде историческа вечер за мен – и ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия.“

Мачът противопоставя техническия стил на Пулев срещу суровата мощ на Гасиев – класически сблъсък „боксьор срещу нокаутьор“. Феновете могат да очакват тактическа война с експлозивен потенциал за нокаут.

Президентът на IBA Умар Кремльов заяви:

„Пулев срещу Гасиев е двубой за историята – сблъсък на умения, сила и сърце. Дубай е идеалната сцена за тази битка за титлата на WBA. Заедно с Epic Sports ще поднесем вечер, която ще вдъхнови света и ще издигне боксовото наследство на ново ниво.“

Тежката категория през 2025 г. е вълнуващо подредена, с дълъг списък от претенденти, които преследват украинската икона Александър Усик и неговите безспорни титли.

Победителят от Пулев – Гасиев ще се утвърди като основен фактор в елита на тежката дивизия, с възможни бъдещи мегасблъсъци срещу Моузес Итаума, Антъни Джошуа и завръщащия се Тайсън Фюри.

Официални обявления за подгряващата карта и графика на шампионатите ще бъдат публикувани през следващите седмици.

IBA Pro 13 ще бъде организирано от Международната боксова асоциация (IBA) и Epic Sports & Entertainment, със съдействието на Спортния съвет на Дубай (Dubai Sports Council).