Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4604
  • 3

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума. От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

Ето какво гласи официалното прессъобщение за галавечерта в Дубай, което получи Sportal.bg:

Международната боксова асоциация (IBA) и Epic Sports & Entertainment ще разпалят “кралската дивизия”, когато световният шампион на WBA в тежка категория Кубрат Пулев (32-3, 14 KO) защити своята ценна титла срещу руската нокаут машина Мурат Гасиев (32-2, 25 KO) в грандиозен сблъсък, който ще разтърси Дубай.

Този колосален основен мач е насрочен за 12 декември 2025 г. на легендарния Dubai Duty Free Tennis Stadium и ще бъде гвоздеят на двуседмичен фестивал на елитния шампионски бокс, в който ще участват някои от най-добрите професионални и аматьорски боксьори в света.

Събитието, което отбелязва възхода на Дубай като глобален спортен център, ще предизвика вълнения в звездната тежка дивизия на световния бокс.

Погледите на спортния свят ще бъдат приковани към бляскавия Дубай, където IBA и Epic Sports & Entertainment ще представят историческа вечер на бокса, оглавена от сблъсъка за световната титла на WBA в тежка категория между Кубрат Пулев (32-3, 14 KO) и Мурат Гасиев (32-2, 25 KO), част от картата IBA Pro 13.

Събитието ще се проведе в петък, 12 декември 2025 г., на арената Dubai Duty Free Tennis Stadium — сцена на истински исторически момент, когато двама опитни титани ще се изправят един срещу друг за пояса, носен от легенди като Мохамед Али, Ивендър Холифийлд и Ленъкс Люис.

Въпреки слуховете, свързващи Пулев с предстоящ мач срещу младата звезда Моузес Итаума, революционното партньорство между IBA и Epic Sports ще означава, че 20-годишният британец ще трябва да почака, докато победителят от Пулев – Гасиев бъде определен.

Ивайло Гоцев, изпълнителен директор на Epic Sports & Entertainment, потвърди мача между Пулев и Гасиев и намекна, че Итаума може да се боксира на подгряващата карта:

„Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран – така че [Моузес] Итаума ще трябва да изчака реда си”, каза Гоцев. „Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна, и в съответствие с това осигурихме фантастичен съперник – Мурат Гасиев – за 12 декември в Дубай.

Разбираме, че младият Итаума е нетърпелив, и като жест на уважение към него разговарях лично с неговия промоутър Джордж Уорън от Queensberry Promotions, за да му предложа участие в подгряващата карта. Това би било идеална възможност за него да се изправи срещу победителя в основния мач. По този начин всичко остава в съответствие с насоките на WBA и феновете ще получат световно ниво шоу в тежка категория.“

Ал Сиеста, изпълнителен директор на IBA Pro, също изрази вълнение от обявяването на шампионския двубой и хвърли ръкавицата към Итаума:

„Изключително сме щастливи да обявим този двубой – това е грандиозен сблъсък за титлата на WBA в тежка категория“, каза Сиеста. „Моузес Итаума е невероятен талант и имам голямо уважение към работата, която Queensberry Promotions вършат с него, но нека бъде ясно — Мурат Гасиев идва, за да нокаутира Кубрат Пулев на 12 декември, а след това Итаума ще бъде следващият.

Надяваме се да приеме предложението ни да се бие на подгряващата карта, за да може лично да види как Мурат става първият руски шампион в тежка категория след 2013 г. А през 2026 г. с удоволствие ще спрем влака на Итаума — той е млад, ще има и други шансове.“

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ световен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София през март 2024 г.

Кобрата изпълни мечтата си и зарадва България със световна титла!
Кобрата изпълни мечтата си и зарадва България със световна титла!

С рекорд 32 победи (14 KO) и 3 загуби, както и серия от три поредни успеха, 44-годишният ветеран комбинира дълбока аматьорска школа с богат професионален опит, като е споделял ринга с великани като Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла”, каза Пулев. „Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга.“

Мурат Гасиев, известен със страховитата си сила, влиза с рекорд 32 победи (25 KO) и процент на нокаути над 78%. Бивш обединен шампион на IBF и WBA в полутежка категория, Гасиев стана световноизвестен през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория през 2019 г., 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

„Кубрат Пулев е опитен и издръжлив противник, но аз съм създаден за този момент“, каза Гасиев. „Имам силата да нокаутирам всеки в света и ще донеса огъня в Дубай. Това ще бъде историческа вечер за мен – и ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия.“

Мачът противопоставя техническия стил на Пулев срещу суровата мощ на Гасиев – класически сблъсък „боксьор срещу нокаутьор“. Феновете могат да очакват тактическа война с експлозивен потенциал за нокаут.

Президентът на IBA Умар Кремльов заяви:

„Пулев срещу Гасиев е двубой за историята – сблъсък на умения, сила и сърце. Дубай е идеалната сцена за тази битка за титлата на WBA. Заедно с Epic Sports ще поднесем вечер, която ще вдъхнови света и ще издигне боксовото наследство на ново ниво.“

Тежката категория през 2025 г. е вълнуващо подредена, с дълъг списък от претенденти, които преследват украинската икона Александър Усик и неговите безспорни титли.

Победителят от Пулев – Гасиев ще се утвърди като основен фактор в елита на тежката дивизия, с възможни бъдещи мегасблъсъци срещу Моузес Итаума, Антъни Джошуа и завръщащия се Тайсън Фюри.

Официални обявления за подгряващата карта и графика на шампионатите ще бъдат публикувани през следващите седмици.

IBA Pro 13 ще бъде организирано от Международната боксова асоциация (IBA) и Epic Sports & Entertainment, със съдействието на Спортния съвет на Дубай (Dubai Sports Council).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Наказаха трикратна световна вицешампионка по борба заради нарушаване на антидопинговите правила

Наказаха трикратна световна вицешампионка по борба заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 15 окт 2025 | 16:19
  • 765
  • 0
Рядко срещан събмишън в DWCS

Рядко срещан събмишън в DWCS

  • 15 окт 2025 | 12:18
  • 1205
  • 0
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 30951
  • 40
Четири титли за България от Балканиадата по джудо за юноши и девойки в Будва

Четири титли за България от Балканиадата по джудо за юноши и девойки в Будва

  • 14 окт 2025 | 23:23
  • 1828
  • 0
Купа "Неврокоп" се завръща с издание в два дни

Купа "Неврокоп" се завръща с издание в два дни

  • 14 окт 2025 | 20:06
  • 2989
  • 0
Троян награди европейската шампионка по самбо Таня Радулова

Троян награди европейската шампионка по самбо Таня Радулова

  • 14 окт 2025 | 15:16
  • 637
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2892
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 719
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3009
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2834
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5537
  • 1