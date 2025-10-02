Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

Бившият неоспорим шампион в тежка категория в професионалния бокс Ленъкс Люис говори пред "Sky Sports" за състоянието на кариерата на Александър Усик и колко дълго според него украинецът трябва да продължи преди да окачи боксовите ръкавици завинаги.

„Когато един боксьор се оттегля, решението е изцяло негово“, каза Люис. „Той трябва да усети този вътрешен подтик, че иска да се пенсионира. Но той може да научи младите боксьори на много неща: отдаденост, упорита работа, саможертва, защото е преминал през всичко това. Затова бих му казал: „Оттегли се, когато решиш, но го направи на върха, както направих аз“. Да станеш неоспорим шампион определено е най-трудното нещо, защото на практика искаш да си най-добрият в бокса, да вземеш всички пояси за себе си и да бъдеш номер 1. А винаги има други боксьори, които не искат да постигнеш това, те чакат, искат да те победят, искат да бъдат първите, които ще те победят. Затова трябва да си сигурен, че ще се оттеглиш на върха.“

След това Люис беше попитан как според него Усик би се справил, ако се състезаваше в неговото поколение в тежка категория.

„Мисля, че щеше да се справи наистина добре, защото прави нещо, което направи Ивендър Холифийлд. В тази ера той на практика победи всички големи момчета и всички, които се изправиха срещу него, така че свърши страхотна работа.“