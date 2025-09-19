Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

Ричард Торес-младши е превърнал битката във Великобритания в свой приоритет, след като посети страната, за да присъства на Световния шампионат по бокс в Ливърпул миналата седмица.

Въпреки присъствието на Торес, американската боксова сцена в тежка категория изпитва затруднения през последните години в сравнение с изобилието от претенденти във Великобритания.

Моузес Итаума, все още само на 20 години, е може би най-ярката звезда на Великобритания в тази дивизия в момента, след като помете последните си съперници и се утвърди като един от най-опасните боксьори в дивизията след разгрома над Дилиън Уайт миналия месец.

Фабио Уордли се превърна в атракция, която не е за изпускане, показвайки уязвимост в последните си битки с Фрейзър Кларк и Джъстис Хуни, но същевременно демонстрирайки невероятна нокаутираща сила с един удар.

Джони Фишър също беше в подем, преди да бъде спрян през май от Дейв Алън, но все още е един от най-гледаните боксьори във Великобритания.

Торес следи и тримата.

„Човече, казвам ти, искам битка във Великобритания“, заяви Торес пред BoxingScene. „Уордли, Итаума, дори Джони Фишър. Единственият, когото не предизвиквам, е Фрейзър Кларк, просто защото той е мой олимпийски брат, ценя го и го обичам. Но съм повече от готов да се бия с всеки, който иска. Наистина мисля, че някои от тези мачове ще бъдат огромни, особено във Великобритания. Вашите фенове са невероятни. Невероятно е да дойда тук. Всички тук разбират от бокс и е страхотно за гледане. Бих се радвал да дойда и да покажа малко повече от уменията си.“

Ако Торес можеше да избере само един британски боксьор в тежка категория, с когото да се бие, това би бил Итаума. Битката ще изправи най-добрия млад американски боксьор в тежка категория срещу този на Великобритания.

„Той е невероятен боксьор и мисля, че наистина показа на какво е способен, особено срещу Дилиън Уайт“, каза Торес за Итаума. „Беше невероятно представяне. Така че наистина се радвам за него. И мисля, че е страхотен човек. Но въпреки това, аз съм 100 процента уверен и в собствените си способности като боксьор. Бих се радвал да вляза на ринга [с него]. Мисля, че ще направим страхотни битки, ако някой от нас прескочи океана.“

След унищожителната победа на Итаума над Уайт се заговори, че той е готов да се изправи срещу абсолютния шампион в тежка категория Александър Усик. Торес разбира желанието младият талант да бъде тестван, но прави паралел с шокиращата загуба на своя сънародник Джаред Андерсън от Мартин Баколе през август 2024 г.

„Хората говореха същото и когато ставаше въпрос за Джаред [Андерсън] срещу големия човек, [Мартин] Баколе“, каза Торес. „Ако бях на мястото на Итаума, бих приел битката [срещу Усик] всеки ден. Като боксьор в тежка категория, трябва твърдо да вярвам, че съм най-добрият в света и никой не може да ме победи. Така че разбирам защо той би приел тази битка, както и други биха го направили. Това зависи от мениджмънта му. Мисля, че ние, боксьорите, сме като булдози на каишка. Просто казваме: „Пусни ни“, а от [мениджмънта ни] зависи да реши какво следва за нас и с кого да се бием. Но да, и аз бих приел битката, ако бях на негово място.“

Торес записа най-добрата победа в кариерата си над Гуидо Вианело през април и сега се надява да продължи напред към шампионски мач. Към момента той има 13 победи в 13 професионални срещи.

„Надявам се да съм близо, човече. Чувствам, че съм на прага“, каза той. „Влязох в Топ 10 в света на няколко от тези санкциониращи организации и го искам, човече. Искам го силно. И не е заради пояса, а заради състезанието. Искам да се бия с някого. Искам космите на врата ми да настръхнат. Искам да съм готов и нетърпелив да вляза в битка. За това се надявам и копнея. С мач за титлата ще го получа. Вълнувам се да видя накъде ще тръгне кариерата ми.“