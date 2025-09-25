„Ще те чакам в клетката“: Усик намекна за бъдещ ММА двубой с Джейк Пол

Възможен ли е двубой между Александър Усик и Джейк Пол в Октагона?
Вече почти всички знаят, че ютубъра-боксьор ще се изправи срещу Джервонта Дейвис в предстоящ демонстративен мач. Влогърът обаче използва социалните мрежи, за да разкрие своя петгодишен план, който включва победа над Александър Усик. Е, очевидно Усик е видял публикацията на Пол и е отговорил със своя, като е заявил, че е готов да се изправи срещу него в клетката, след като приключи с боксовата си кариера.
„Добър план, Джейк Пол“, написа Усик в X. „Но аз не съм тук за петото място – само за първото. Скоро ще затворя книгата с бокса, а след това ще те чакам в клетката. Да видим дали имаш топки, или просто жажда за шум.“
Усик, който е настоящият неоспорим шампион в тежка категория, в момента си е взел почивка, за да се справи с някои натрупани контузии след втората си победа с нокаут над Даниел Дюбова това лято. Бъдещето му в спорта е несигурно, като преобладава мнението, че той ще се оттегли по-скоро рано, отколкото късно.