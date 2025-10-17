Популярни
  Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

  17 окт 2025 | 20:05
  • 136
  • 0
Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Съотборниците в Тойота Себастиен Ожие и Кале Рованпера завършиха на 0,6 секунди един от друг в битката за първото място в рали „Централна Европа“, 12 кръг от Световния рали шампионат.

Двамата се откъснаха далеч пред съперниците си, като сутринта Ожие започна деня с 1,6 секунда аванс пред Рованпера, по обед Кале вече изоставаше на 3,9 секунди, а в следобедните отсечки Рованпера записа две етапни победи от 3 възможни и след 99 състезателни километра днес разликата се сви на 0,6 секунди.

„Днес се оказа по-трудно от обикновеното, когато стартираме първи по отсечките в асфалтово рали – обясни на финала на деня днес Ожие. – Само петата отсечка беше добра за нас, в другите чистехме прахоляка по пътя за съперниците ни. Добър ден за нас, доволни сме, Кале е много бърз и разликите са малки, борим се за съвсем малки неща, които дават разликата.“

За третото място в края на деня се пребори Елфин Еванс (Тойота), като той изпревари в предпоследната отсечка Ойт Танак (Хюндай). Уелсецът е на 29,5 секунди зад Ожие, като спечели последния етап за деня и има аванс от 3,3 секунди пред естонеца. Еванс е с наказание от 5 секунди заради бутнат шикан днес, като е възможно Тойота да обжалва това наказание.

На петото място завърши Такамото Кацута (Тойота), като той е на 2,9 секунди от Танак и на 10,4 пред Адриен Фурмо (Хюндай). Световният шампион Тиери Нювил (Хюндай) потъна до 8-ото място, на почти 2 минути от Ожие след проблемите днес, като в следобедните отсечки той записа още едно излитане от пътя в нивите – това стана в последния етап за деня.

Снимка: Тойота Газу Рейсинг

