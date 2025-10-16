Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

Лидерът в класирането в WRC Себастиен Ожие (Тойота) поведе в рали „Централна Европа“, 12 кръг от световния рали шампионат. Французинът беше първи и втори в първите две отсечки – двете минавания на „Голф унд Терме“ в Германия и ще нощува като водач с аванс от 1,6 секунди пред съотборника си и също претендент за титлата Кале Рованпера.

Ожие стартира днес първи по отсечките като водач в класирането и взе първия етап с аванс от 1,7 секунди пред Рованпера и Адриен Фурмо (Хюндай), но при второто минаване, вече на фарове, Кале изпревари с 0,1 секунда французина.

Kalle goes quickest by 0.1s over Seb as darkness begins to fall in SS2 🥇🥈



Seb leads Kalle by 1.6s overnight, with Sami, Taka and Elfyn all in the top six 👍#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CentralEuropeanRally 🇩🇪🇨🇿🇦🇹 pic.twitter.com/jOILIuIbB2 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 16, 2025

„Добро начало за нас, но утре ще по-сериозната битка. Никой не знае какво ще е времето утре, като чешките етапи са неравни, със стар асфалт и много пръст в завоите, така че да видим“, обясни в края на деня Ожие.

Фурмо загуби 2,3 секунди спрямо Рованпера във втория етап и отстъпи на 3,9 от Ожие, като се оплака от намаляващата светлина на смрачаване.

Утре предстоят 6 отсечки – три етапа, които се карат по два пъти, като най-важен ще е „Кол де Ян“ с дължина 23,37 км.

