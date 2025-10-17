Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Лидерът в класирането на Световния рали шампионат Себастиен Ожие (Тойота) завърши начело в класирането петъчните сутрешни отсечки, като авансът му е 3,9 секунди пред съотборника му Кале Рованпера. Двамата се откъсват пред съперниците си, като големите губещи днес са Тиери Нювил (Хюндай) и Грегоар Мюнстер (М-Спорт Форд).

Днес отсечките са в Германия, Австрия и Чехия, като в първия етап най-бърз беше Нювил, а Ожие успя да увеличи аванса си пред Кале от 1,6 секунди на 2,7. Във втората отсечка, вече в Австрия, Рованпера беше най-бърз, Ожие допусна грешка на последния завой и загуби 2,1 секунди от аванса си, като разликата се сви на 0,6 секунди.

Но решаващо се оказа 23-километровото изпитание “Кол де Ян” в Чехия, където пилотите отличиха тесния път и неравния асфалт, като там се очакваха по-големи разлики. В тази отсечка Ожие изпревари с 3,3 секунди Кале, като разликата им се увеличи на 3,9 секунди. Третият в етапа - Елфин Еванс (Тойота), завърши на 12,9 секунди от Ожие.

След сутрешните отсечки на третото място излезе Ойт Танка (Хюндай), който е на 22,7 секунди от водача и на 1,4 секунди пред Еванс, който е 4-и. Петото място заема Такамото Кацута (Тойота), на 2,7 от Еванс и на 2,9 пред Адриен Фурмо (Хюндай).

Фурмо загуби 26,5 секунди спрямо Ожие в чешката отсечка и се озова от трето на шесто място в класирането, като изоставането му се дължи основно на смяната на нивото на сцепление и неравния асфалт.

В същия етап Нювил спука задна дясна гума, след като сбърка при един скок и се удари в ската край пътя, а малко преди това излезе за кратко от трасето, което означаваше поражения отпред вдясно на колата му. Белгиецът загуби над 1 минута в тази отсечка и потъна от петото на осмото място. От своя страна Мюнстер едва не се обърна на таван, след като се удари в скат и получи повреда в окачването и спука гума.

Снимка: Тойота Газу Рейсинг