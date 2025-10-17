Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

  • 17 окт 2025 | 14:15
  • 404
  • 0
Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Лидерът в класирането на Световния рали шампионат Себастиен Ожие (Тойота) завърши начело в класирането петъчните сутрешни отсечки, като авансът му е 3,9 секунди пред съотборника му Кале Рованпера. Двамата се откъсват пред съперниците си, като големите губещи днес са Тиери Нювил (Хюндай) и Грегоар Мюнстер (М-Спорт Форд).

Днес отсечките са в Германия, Австрия и Чехия, като в първия етап най-бърз беше Нювил, а Ожие успя да увеличи аванса си пред Кале от 1,6 секунди на 2,7. Във втората отсечка, вече в Австрия, Рованпера беше най-бърз, Ожие допусна грешка на последния завой и загуби 2,1 секунди от аванса си, като разликата се сви на 0,6 секунди.

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“
Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

Но решаващо се оказа 23-километровото изпитание “Кол де Ян” в Чехия, където пилотите отличиха тесния път и неравния асфалт, като там се очакваха по-големи разлики. В тази отсечка Ожие изпревари с 3,3 секунди Кале, като разликата им се увеличи на 3,9 секунди. Третият в етапа - Елфин Еванс (Тойота), завърши на 12,9 секунди от Ожие.

След сутрешните отсечки на третото място излезе Ойт Танка (Хюндай), който е на 22,7 секунди от водача и на 1,4 секунди пред Еванс, който е 4-и. Петото място заема Такамото Кацута (Тойота), на 2,7 от Еванс и на 2,9 пред Адриен Фурмо (Хюндай).

Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки
Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Фурмо загуби 26,5 секунди спрямо Ожие в чешката отсечка и се озова от трето на шесто място в класирането, като изоставането му се дължи основно на смяната на нивото на сцепление и неравния асфалт.

В същия етап Нювил спука задна дясна гума, след като сбърка при един скок и се удари в ската край пътя, а малко преди това излезе за кратко от трасето, което означаваше поражения отпред вдясно на колата му. Белгиецът загуби над 1 минута в тази отсечка и потъна от петото на осмото място. От своя страна Мюнстер едва не се обърна на таван, след като се удари в скат и получи повреда в окачването и спука гума.

Снимка: Тойота Газу Рейсинг

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Марко Бедзеки излезе начело с рекордно темпо в края на петъчните тренировки

Марко Бедзеки излезе начело с рекордно темпо в края на петъчните тренировки

  • 17 окт 2025 | 08:16
  • 2046
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 17 окт 2025 | 06:58
  • 10660
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 17 окт 2025 | 06:57
  • 2437
  • 0
Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

  • 17 окт 2025 | 03:49
  • 1896
  • 0
Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

  • 16 окт 2025 | 22:03
  • 807
  • 0
Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

  • 16 окт 2025 | 21:37
  • 1078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

  • 17 окт 2025 | 14:47
  • 3060
  • 3
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 14732
  • 9
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 24057
  • 70
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 11323
  • 6
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 5389
  • 2
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 21185
  • 53