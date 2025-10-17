Популярни
Щайнер: Във Ферари вечно нещо не е както трябва

  • 17 окт 2025 | 19:12
Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер е на мнение, че проблемите във Ферари вече имат системен характер, особено като се има предвид отстъплението на Скудерията този сезон.

„В Сингапур и двамата пилоти на Ферари имаха проблеми със спирачките. Като по-точно става въпрос за проблеми с охлаждането на спирачките. Проблемът не е в това, че производителят на спирачките е сбъркал нещо, просто във Ферари не са си свършили работата.

„Люис Хамилтън все още не е свикнал с тези спирачки, а и не успява да се приспособи. За пилота спирачките са тази част от колата, която дава увереност на пилота.

„Това е логично, ако не знаете колко са ефективни спирачките ви, то не може да извадите максимума от колата, тъй като не знаете какво да очаквате от автомобила. А това се отразява зле на увереността.

„Винаги нещо се случва при тях. Затова и Ферари отдавна няма титли. Колата им не е лоша, но във Ферари вечно нещо не е както трябва.“

Снимки: Gettyimages

