Макс оцени шансовете си за титлата

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен оцени шансовете си за нова, пета поредна световна титла, като той е единственият преследвач на двамата пилоти на Макларън пред него в класирането Оскар Пиастри и Ландо Норис.

“Трите предходни уикенда се получиха много добри, някои по-добри от другите - обясни Верстапен, който записа две победи и едно второ място в тях. - Продължавам да смятам, че в Сингапур не реализирахме истинския потенциал на колата ни. Но тук ще се опитаме да се представим по-добре.

“Пистата в Остин е страхотна, заради спринта пак ще е по-напрегнат уикенд и ми е интересно да видя какво ще постигнем.

“Шансовете ми за титлата? 50 на 50. Или ще я спечеля или не. Но не мисля много за ситуацията в шампионата. За всеки кръг се опитвам да измъкна максимума от колата и да съберем колкото се може повече информация за следващата година, за да не започваме от нулата.”

