Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс оцени шансовете си за титлата

Макс оцени шансовете си за титлата

  • 17 окт 2025 | 16:39
  • 500
  • 0

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен оцени шансовете си за нова, пета поредна световна титла, като той е единственият преследвач на двамата пилоти на Макларън пред него в класирането Оскар Пиастри и Ландо Норис.

“Трите предходни уикенда се получиха много добри, някои по-добри от другите - обясни Верстапен, който записа две победи и едно второ място в тях. - Продължавам да смятам, че в Сингапур не реализирахме истинския потенциал на колата ни. Но тук ще се опитаме да се представим по-добре.

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари
На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

“Пистата в Остин е страхотна, заради спринта пак ще е по-напрегнат уикенд и ми е интересно да видя какво ще постигнем.

“Шансовете ми за титлата? 50 на 50. Или ще я спечеля или не. Но не мисля много за ситуацията в шампионата. За всеки кръг се опитвам да измъкна максимума от колата и да съберем колкото се може повече информация за следващата година, за да не започваме от нулата.”

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство
Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

  • 17 окт 2025 | 15:48
  • 451
  • 0
На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

  • 17 окт 2025 | 15:17
  • 706
  • 0
Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

  • 17 окт 2025 | 14:45
  • 438
  • 0
Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

  • 17 окт 2025 | 14:15
  • 604
  • 0
Баная иска Гран При на Австралия да е утре

Баная иска Гран При на Австралия да е утре

  • 17 окт 2025 | 13:07
  • 442
  • 0
Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

  • 17 окт 2025 | 12:51
  • 1237
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 5946
  • 1
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 20439
  • 15
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 29393
  • 76
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 16721
  • 15
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 6965
  • 2
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 23879
  • 61