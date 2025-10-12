Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. В Нотингам са избрали заместник на Постекоглу

В Нотингам са избрали заместник на Постекоглу

  • 12 окт 2025 | 10:43
  • 826
  • 0

Шефовете на Нотингам Форест вече търсят заместник на настоящия мениджър на тима Анге Постекоглу и са се спрели на Шон Дайч, информират “Телеграф” и “Сън” тази сутрин. Дайч е възпитаник на академията на клуба и в момента живее в града. Освен това той има значителен опит да задържането на клубове в Премиър лийг. За последно Дайч водеше Евертън, но бе освободен след края на миналия сезон и в момента е свободен да се заеме с ново предизвикателство.

Все още няма да посочват изхода на Постекоглу
Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

От своя страна Постекоглу бе назначен едва преди месец на девети септември, но до момента все още не е постигнал нито една победа в седем поредни двубоя и търпението на собственика на тима Евангелос Маринакис започва да се изчерпва. Вероятно решителни за бъдещето на Постекоглу ще бъдат двата двубоя след паузата, като и в двата Форест ще приеме на своя “Сити Граунд” Челси в Премиър лийг и Порто в Лига Европа.

Снимки: Gettyimages

