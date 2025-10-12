В Нотингам са избрали заместник на Постекоглу

Шефовете на Нотингам Форест вече търсят заместник на настоящия мениджър на тима Анге Постекоглу и са се спрели на Шон Дайч, информират “Телеграф” и “Сън” тази сутрин. Дайч е възпитаник на академията на клуба и в момента живее в града. Освен това той има значителен опит да задържането на клубове в Премиър лийг. За последно Дайч водеше Евертън, но бе освободен след края на миналия сезон и в момента е свободен да се заеме с ново предизвикателство.

Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

От своя страна Постекоглу бе назначен едва преди месец на девети септември, но до момента все още не е постигнал нито една победа в седем поредни двубоя и търпението на собственика на тима Евангелос Маринакис започва да се изчерпва. Вероятно решителни за бъдещето на Постекоглу ще бъдат двата двубоя след паузата, като и в двата Форест ще приеме на своя “Сити Граунд” Челси в Премиър лийг и Порто в Лига Европа.

Снимки: Gettyimages