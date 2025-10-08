Маринакис иска Марко Силва за евентуален заместник на Анге Постекоглу

Нотингам Форест се интересува от португалския треньор Марко Силва, който в момента е треньор на Фулъм. 48-годишният португалец е приоритетен вариант, ако собственикът на Нотингам Маринакис реши да уволни настоящия мениджър.

Постекоглу пое Нотингам на 9 септември, заменяйки Нуно Еспирито Санто. Под негово ръководство отборът е завършил наравно в два от седемте си мача и загуби другите. Форест е само на точка над зоната на изпадащите и според английските медии има сериозна опасност главата на Постекоглу да падне и той да постави нов рекорд за най-бързо уволнен мениджър. В момента този рекорд се държи от Лес Рийд, който бе мениджър на Чарлтън само в продължение на 41 дни през 2006 година.