  2. Фулъм
  3. Маринакис иска Марко Силва за евентуален заместник на Анге Постекоглу

Маринакис иска Марко Силва за евентуален заместник на Анге Постекоглу

  • 8 окт 2025 | 11:11
  • 174
  • 0

Нотингам Форест се интересува от португалския треньор Марко Силва, който в момента е треньор на Фулъм. 48-годишният португалец е приоритетен вариант, ако собственикът на Нотингам Маринакис реши да уволни настоящия мениджър.

Постекоглу пое Нотингам на 9 септември, заменяйки Нуно Еспирито Санто. Под негово ръководство отборът е завършил наравно в два от седемте си мача и загуби другите. Форест е само на точка над зоната на изпадащите и според английските медии има сериозна опасност главата на Постекоглу да падне и той да постави нов рекорд за най-бързо уволнен мениджър. В момента този рекорд се държи от Лес Рийд, който бе мениджър на Чарлтън само в продължение на 41 дни през 2006 година.

