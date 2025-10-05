Нюкасъл продължи кошмара на Постекоглу, Волтемаде отново се разписа

Нюкасъл победи с 2:0 Нотингам Форест в мач от 7-ия кръг на Премиър лийг и продължи кошмара за мениджъра на гостите Анге Постекоглу, който няма победа в първите си вече седем мача, откакто пое клуба. Бруно Гимараеш бе в основата на успеха на “свраките”, като вкара красив гол в 58-ата минута и изработи дузпа, реализирана от Ник Волтемаде (84’). Германският национал пък се разписа в трети пореден мач, а освен това стана едва третият играч на Нюкасъл, който вкарва в първите си три домакински мача за клуба - след легендите Алън Шиърър и Лес Фърдинанд.

С успеха си Нюкасъл вече има 9 точки и се изкачи на временната 11-а позиция. Нотингам пък остава на 17-а позиция и има само две точки в последните си шест мача. Негативната поредица за Постекоглу в Премиър лийг продължи на цели 11 мача без победа (7 с Тотнъм и вече 4 с Нотингам).

Ange Postecoglou is winless in his first seven games as Nottingham Forest manager:



❌ 3-0 LOSS vs Arsenal

❌ 3-2 LOSS vs Swansea

🤝 1-1 DRAW vs Burnley

🤝 2-2 DRAW vs Real Betis

❌ 1-0 LOSS vs Sunderland

❌ 3-2 LOSS vs Midtjylland

❌ 2-0 LOSS vs Newcastle



He’s lost 30 out of… pic.twitter.com/X9KMbQ5vDJ — talkSPORT (@talkSPORT) October 5, 2025

В 11-ата минута Жоелинтон тества за пръв път стража на гостите Матс Зелс, като стреля от наказателното поле, но право в ръцете му. По-добрата игра на домакините продължи и четири минути по-късно белгийският вратар на Нотингам пак спаси удар на бразилеца отблизо с глава, дошъл след подаване на Ник Волтемаде. Гостите отвърнаха с опасен изстрел от пряк свободен удар на Морган Гибс-Уайт, отразен от Ник Поуп. Постепенно играта се поизравни и полувремето приключи при нулево равенство.

В началото на втората част обаче Нюкасъл натисна сериозно съперника си. Първо в 52-арата минута бразилският бранител на гостите Морато изби лошо топката в краката на Волтемаде, но все пак успя да поправи грешката си и успя да блокира удара на германеца. Шест минути по-късно обаче нямаше какво да помогне на Нотингам. Капитанът на “свраките” отнеха топката от Моргън Гибс-Уайт, а капитантът им Бруно Гимараеш напредна и със страхотен далечен удар не остави шансове на Зелс - 1:0 за Нюкасъл.

Nick Woltemade becomes only the third Newcastle player to score in his first three Premier League games at St James' Park, after Alan Shearer and Les Ferdinand. ⚫️⚪️#NEWNFO #BBCFootball pic.twitter.com/Xq3c3qz5UG — Match of the Day (@BBCMOTD) October 5, 2025

Постекоглу предприе тройна смяна и пусна в игра Калъм Хъдсън-Одой, Игор Жезус и Омари Хътчинсън. Това обаче не помогна особено на Нотингам, като междувременно Нюкасъл пропусна два добри шанса да удвои аванса си. В 73-ата минута удар от въздуха на Сандро Тонали бе избит с мъка в корнер от Зелс, а при последвалия ъглов удар топовен удар отблизо на Волтемаде удари напречната греда на гостите. Нотингам пък имаше нови претенции към съдията, този път за дузпа, но главният съдия Питър Банкс не видя нищо нередно в свличането на Хъдсън-Одой.

Нюкасъл, от своя страна, продължи да пропуска чисти положения, в 81-вата минута последователно Малик Тиау и Харви Барнс бяха отказани от отличния Зелс. В крайна сметка обаче логичното се случи. Бившият играч на Нюкасъл Елиът Андерсън загуби топката и направи глупава дузпа в наказателното поле, след като спъна грубо Бруно Гимараеш. Зад бялата точка застана Ник Волтемаде, който изпълни образцово и удвои в 84-ата минута - 2:0 за Нюкасъл. До края мачът основно се доиграваше.

Снимки: Imago