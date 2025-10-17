Киву: При Гасперини бях в най-доброто ми състояние, опитвам се да се вдъхновявам от него

Наставникът на Интер Кристиан Киву засипа с похвали колегата си в Рома Джан Пиеро Гасперини преди утрешния сблъсък между двата тима. Както е известно, опитният специалист за кратко беше негов треньор именно при “нерадзурите” през 2011 година. Освен това румънецът изрази надежда, че отборът му ще продължи развитието си в следващите мачове.

“Всички играчи се завърнаха здрави и без каквито и да било проблеми. Ясно е, че част от тях натрупаха значителен брой минути с техните национални тимове, като някои дори играха в два мача от високо ниво. Ето защо им дадохме няколко допълнителни дни почивка, за да са в най-добрата си форма за угре както физически, така и психически. Това, което ми харесва в Рома, е последователността, с която продължиха предишната работа на Клаудио Раниери, добавяйки идеите на Джан Пиеро Гасперини. Те откриха правилния баланс между дефанзивна солидност и зоново пазене. Това е организиран тим, който се брани добре, знае как да интерпретира моментите, впуска се в атака с кураж и решителност, но и е наясно как да затваря пространствата както трябва. Трябва да бъдем с ясно съзнание и да сме бързи в откриването къде можем да ги накажем, за да се възползваме в правилните моменти и да нанесем решаващия удар.

Chivu: "We need composure and courage against Roma." — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) October 17, 2025

Очаквам в следващите мачове да надградим това, което показахме срещу Кремонезе: решителност, хъс и постоянство. Трябва да затвърдим силните си страни и да направим стъпка напред, а не назад. Знаем колко важен е всеки мач, защото се научихме да приемаме всички срещи като финали. Няма значение дали се изправяме срещу голям, или мачът тим: важни са нашите манталитет и желанието ни да доминираме и да налагаме нашата игра. Този тим има качеството, стойността и амбицията да се бори на всички фронтове и да измине целия път в тях. Да, Ян Зомер ще играе, а за Маркюс Тюрам не знам все още. Четирите ми години в Рома бяха много важни за мен. Пристигнах млад и заварих първенство, което по това време беше най-силното в света. Имах късмета да работя със страхотни треньори като Фабио Капело, Лучано Спалети, Руди Фьолер, Чезаре Прандели, Бруно Конти и Луиджи Делнери. Там научих много и се влюбих в Италия, която ми е дала толкова много. Рома беше фундаментална стъпка за развитието ми като спортист и човек.

Inter coach Cristian Chivu admires Roma’s Gian Piero Gasperini, but admits Marcus Thuram’s return date is still uncertain. pic.twitter.com/DPnfA1bt3Y — Football Italia (@footballitalia) October 17, 2025

Имам страхотни спомени от периода на Гасперини в Интер, въпреки че беше кратък. Той ми остави отлично впечатление, което беше потвърдено от всичко, което е постигнал през кариерата си. В Бергамо революционализира разбиранията ни за футбола, донасяйки иновация и кураж. Той беше модел за пример за много от нас, младите треньори. Помня, че с него имах една от най-добрите предсезонни подготовки в кариерата ми. Тогава бях в най-доброто си състояние физически и психически. За съжаление, резултатите не дойдоха веднага, но той показа своята истинска стойност, ставайки пример за мнозина. Какво научих от него ли? Подхода му към футбола, най-вече в защита, както и куража и иновацията, които донесе. Той беше успешен и в международен план, спечелвайки Лига Европа. Той показа, че можеш да си смел и да предлагаш нещо различно. Аз, като много други, се опитвам да се вдъхновявам от неговите идеи, адаптирайки ги към моите собствени футболни възгледи. Ключово е да се учиш от най-добрите, а той със сигурност е сред тях”, коментира Киву на пресконференцията си преди утрешния двубой.

