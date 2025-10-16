Соуле е категоричен: Благодаря на Италия, но ще играя само за Аржентина

Младата звезда на Рома Матиас Соуле потвърди, че няма намерение да играе за националния отбор на Италия, въпреки че притежава двойно гражданство. 22-годишният футболист се надява съвсем скоро да получи повиквателна от селекционера на Аржентина Лионел Скалони.
Преди няколко дни агентът на Соуле предизвика буря с цитат от интервю, в което се твърдеше, че футболистът е готов да обмисли смяна на националния отбор в полза на „адзурите“, ако скоро не попадне в състава на Аржентина.
Въпреки това, самият играч побърза да уточни, че подобна мисъл не му е минавала никога.
Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва
„Още преди две години казах на Лучано Спалети, че искам да играя за Аржентина, и това остава моето желание и сега“, заяви Соуле пред вестник "Ил Месаджеро".
„Агентът ми беше ядосан и каза, че е бил разбран погрешно. Нищо не се е променило отпреди две години, никой не ме е викал и моята позиция по въпроса остава същата – да играя за Аржентина“, добави той.
„Много благодаря на Италия, но искам да продължа да работя, за да заслужа повиквателна от Лионел Скалони. Разбирам, че не е лесно, защото има толкова много страхотни играчи, но това е моята цел", подчерта Соуле.
Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина
Нападателят е представлявал Аржентина в различни младежки формации, включително до 23 години, но все още очаква своя дебют за мъжкия национален отбор.
Селекционерът на Аржентина Скалони вече намекна, че следи играча и възнамерява да му даде шанс.
От началото на сезона Соуле отбеляза три гола и направи две асистенции в шест мача от Серия "А" за Рома, а тимът му дели първото място в класирането с Наполи.
Снимки: Imago