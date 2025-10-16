Популярни
  3. Соуле е категоричен: Благодаря на Италия, но ще играя само за Аржентина

Соуле е категоричен: Благодаря на Италия, но ще играя само за Аржентина

  • 16 окт 2025 | 02:05
  • 112
  • 0


Младата звезда на Рома Матиас Соуле потвърди, че няма намерение да играе за националния отбор на Италия, въпреки че притежава двойно гражданство. 22-годишният футболист се надява съвсем скоро да получи повиквателна от селекционера на Аржентина Лионел Скалони.

Преди няколко дни агентът на Соуле предизвика буря с цитат от интервю, в което се твърдеше, че футболистът е готов да обмисли смяна на националния отбор в полза на „адзурите“, ако скоро не попадне в състава на Аржентина.

Въпреки това, самият играч побърза да уточни, че подобна мисъл не му е минавала никога.

Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва
Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва

„Още преди две години казах на Лучано Спалети, че искам да играя за Аржентина, и това остава моето желание и сега“, заяви Соуле пред вестник "Ил Месаджеро".

„Агентът ми беше ядосан и каза, че е бил разбран погрешно. Нищо не се е променило отпреди две години, никой не ме е викал и моята позиция по въпроса остава същата – да играя за Аржентина“, добави той.

„Много благодаря на Италия, но искам да продължа да работя, за да заслужа повиквателна от Лионел Скалони. Разбирам, че не е лесно, защото има толкова много страхотни играчи, но това е моята цел", подчерта Соуле.

Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина
Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина

Нападателят е представлявал Аржентина в различни младежки формации, включително до 23 години, но все още очаква своя дебют за мъжкия национален отбор.

Селекционерът на Аржентина Скалони вече намекна, че следи играча и възнамерява да му даде шанс.

От началото на сезона Соуле отбеляза три гола и направи две асистенции в шест мача от Серия "А" за Рома, а тимът му дели първото място в класирането с Наполи.

Снимки: Imago

