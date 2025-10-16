Тоти прогнозира неочакван герой за Рома в дербито срещу Интер

Легендата на Рома Франческо Тоти направи изненадваща прогноза за сблъсъка между „джалоросите“ и Интер този уикенд, когато бе помолен да посочи най-решаващия играч.

„Ще бъде битка. Играл съм в този мач много пъти и знам отлично какво означава, особено в момент, когато Рома е на върха в класирането“, каза Тоти пред „Газета дело Спорт“.

„Това е един от онези мачове, в които не ти трябват риза и вратовръзка, а каска. Интер вероятно е най-елегантният отбор в Серия "А", но това ще бъде битка. Може да прозвучи банално, но Лаутаро Мартинес и Пауло Дибала са играчи, способни да променят хода на мача. Въпреки това, ако трябва да избера някой, който да направи разликата, бих заложил на Браян Кристанте. Той е човек, на когото винаги можеш да разчиташ. Даниеле Де Роси беше прав, като каза, че Рома винаги трябва да има някой като него", каза Принца на Рим.

„Кристанте притежава футболен интелект и винаги е бил подценяван, но присъствието му се усеща на терена. Браян винаги ти дава нещо допълнително и никога не се пести в единоборствата", добави Тоти.

Рома се радва на забележителен старт на сезона под ръководството на новия треньор Джан Пиеро Гасперини, като дели първото място в класирането с Наполи.

„Дано успеят да продължат така до края“, надява се Тоти.

„Пътят е дълъг и сме едва в началото, така че трябва да изчакаме, преди да даваме оценки. Ако все още са сред водещите отбори 7-8 кръга преди края, тогава могат да мечтаят", смята бившият италиански национал.

В миналото Тоти е разкривал, че е бил търсен от други клубове, включително Интер и Реал Мадрид, но не съжалява за избора си да остане в Рома.

„Прекарах 25 години в Рома и това е решение, което не бих променил за нищо на света. Беше различен избор от този на много други играчи, но такъв, който чувствах, че е правилен", обясни иконата на "вълците".

Снимки: Imago