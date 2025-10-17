Гасперини: Мачът с Интер е най-добрият начин да оценим нивото ни

Популярни
  Рома
  17 окт 2025
Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини е убеден, че утрешният сблъсък с Интер е отлична възможност неговият тим да оцени своето ниво. Той също така беше категоричен, че целта пред “вълците” е четвъртото място в Серия "А", въпреки че в момента са втори в класирането с равен брой точки с лидера Наполи.

“Всички говорим за класиране за Шампионскаjd лига поради една много проста причина: тя носи доста пари. Но вече никой не говори за спечелването на Скудетото, сякаш хората не се интересуват от това. Фокусът е завършването на четвъртото място и причината е изцяло финансова.  Също така има технически цели, които са различни от финансовите. Те трябва да се оценяват мач след мач и сезон след сезон. Аз се ограничавам до техническите оценки. В момента сме в добра позиция и ще се опитаме да извлечем максимума от нея. За нас важната цел е утрешният мач, който е събитие от високо ниво. Влизаме в двубоя като лидери в класирането. Интер обаче без съмнение е най-добрият тим в първенството заедно с Наполи, всички можем да се съгласим относно това.

Интер е изключителен заради това, е постигнал в Серия "А" и Шампионската лига. Това е силен отбор, но и сериозно предизвикателство за нас. Съгласен съм, че това е възможност да измерим силата ни. Най-добрият начин да оцениш своето ниво е срещу силни опоненти. Срещите с най-добрите ти помагат да разбереш и да видиш колко конкурентоспособен можеш да бъдеш, въпреки че това е само един мач. За щастие, във футбола понякога можеш да спечелиш или да постигнеш резултат дори когато представянето ти не е перфектно. Това са двубои, в които всичко трябва да бъде направено добре. Интер разполага с доста дълбок състав. Там имат няколко отсъстващи, но не са много. Очаквам решителен тим на Интер, който да иска да компенсира загубите си и да заяви позицията си в класирането. Очаквам опонентът ни да дойде за победа и за изкачване в подреждането. Това ми се струва едно страхотно предизвикателство”, коментира Гасперини на пресконференцията си преди мача.

Снимки: Gettyimages

