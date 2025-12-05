Популярни
  В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 572
  • 0

Английският Нюкасъл има възможност да привлече нови футболисти през януарския трансферен прозорец, но всякакви покупки ще трябва да са съобразени с плановете на клуба за бъдещето, заяви спортният директор Рос Уилсън пред BBC Sport.

„Очевидно е за всички, че няма как да похарчим толкова, колкото през лятото поради ред причини. Но ако искахме да го направим, бихме могли“, коментира шотландецът.

Новият шеф в Нюкасъл иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година
Новият шеф в Нюкасъл иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година

Мениджърът Еди Хау заяви, че иска да запази състава си свеж, както и че трябва да бъде готов за всякакви сценарии в хода на кампанията.

„Разбира се, че ще бъдем креативни и ще се опитаме да се приспособим. Но може би най-важното нещо е, че трябва да се съобразим с плановете за лятото, които са по-мащабни. Всички разговори по темата са в ход, ще имаме и такива с Еди относно нуждата му от нови попълнения, ако има такава“, каза още Уилсън.

Нюкасъл похарчи общо почти 279 милиона евро за шестима играчи преди началото на сезона, включително втората най-скъпа покупка в историята на клуба – Ник Волтемаде, който струва на клуба 75 милиона евро. Въпреки активността си на трансферния пазар през изминалата година, тимът от североизточна Англия е 12-и във Висшата лига след 14 изиграни мача, като е на 14 точки зад лидера Арсенал.

Снимки: Gettyimages

