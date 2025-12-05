В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

Английският Нюкасъл има възможност да привлече нови футболисти през януарския трансферен прозорец, но всякакви покупки ще трябва да са съобразени с плановете на клуба за бъдещето, заяви спортният директор Рос Уилсън пред BBC Sport.

„Очевидно е за всички, че няма как да похарчим толкова, колкото през лятото поради ред причини. Но ако искахме да го направим, бихме могли“, коментира шотландецът.

Новият шеф в Нюкасъл иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година

Мениджърът Еди Хау заяви, че иска да запази състава си свеж, както и че трябва да бъде готов за всякакви сценарии в хода на кампанията.

„Разбира се, че ще бъдем креативни и ще се опитаме да се приспособим. Но може би най-важното нещо е, че трябва да се съобразим с плановете за лятото, които са по-мащабни. Всички разговори по темата са в ход, ще имаме и такива с Еди относно нуждата му от нови попълнения, ако има такава“, каза още Уилсън.

Нюкасъл похарчи общо почти 279 милиона евро за шестима играчи преди началото на сезона, включително втората най-скъпа покупка в историята на клуба – Ник Волтемаде, който струва на клуба 75 милиона евро. Въпреки активността си на трансферния пазар през изминалата година, тимът от североизточна Англия е 12-и във Висшата лига след 14 изиграни мача, като е на 14 точки зад лидера Арсенал.

Снимки: Gettyimages