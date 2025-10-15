Популярни
  Интер
  2. Интер
  Интер потвърди контузията на Дармиан

Интер потвърди контузията на Дармиан

  15 окт 2025 | 22:48
От Интер официално съобщиха, че защитникът Матео Дармиан е получил мускулен проблем в левия крак и ще пропусне предстоящите двубои на тима. Универсалният футболист, който през декември ще навърши 36 години, вече записа два мача през този сезон, в допълнение към участието си в срещите от Световното клубно първенство на ФИФА през лятото.

В изявление от медицинския щаб на „нерадзурите“ се посочва, че той е диагностициран с разтежение на бедрен мускул на левия крак. Състоянието му ще бъде преразгледано през следващата седмица, което означава, че се очаква той да бъде извън терените поне за няколко седмици.

Това със сигурност изважда Дармиан от състава на Интер за съботното гостуване на Рома в Серия "А" и за сблъсъка от Шампионската лига с Роял Юнион СЖ.

Очаква се бранителят да не бъде готов за дербито срещу действащия шампион Наполи на 25 октомври.

Снимки: Gettyimages

