Цунода няма търпение да получи и той новото предно крило

Пилотът на Ред Бул Юки Цунода вярва, че ако и той получи новото предно крило, с което кара Макс Верстапен в Сингапур, то квалификационното му темпо ще е много по-добро. С новото предно крило Макс завърши втори в квалификацията и втори в състезанието, а Цунода не успя да стигне до третата част на квалификацията и в състезанието завърши 12-и.

“Новото предно крило определено ще ми помогне, тъй като пистата в Остин изисква много прецизно поведение на предницата в завоите - обясни японският пилот. - Не знам колко точно по-напред ще минем, но съм сигурен, че ще е от сериозна помощ. Бих искал да подобрим поведението на колата в завой, а и мисля, че сме близо до максимума, който можем да вземем от колата по отношение на настройките.”

Цунода допълни, че в Сингапур е имал и лош късмет в квалификацията, за да се класира с 11 места по-назад от Верстапен.

