Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

Макс Верстапен е уверен, че в Ред Бул трябва да поработят още, за да може RB21 да има шанс срещу скоростта и поведението на Макларън MCL39 в средно бързите завои. След лятната пауза Ред Бул успя да намали изоставането си спрямо Макларън, като в последните 4 кръга Макс записа две победи и две втори места, като RB21 се оказа конкурентен на пистите с ниско аеро притискане като “Монца” и в Баку, както и в Сингапур, където пък се иска максимално натисната към трасето кола от аеродинамиката.

“Мисля, че Макларън все още са най-силният тим в средно бързите завои, това е определено е силна страна на колата им - обясни Макс в Остин. - Останалото зависи от конфигурацията и условията, така че е трудно да се каже. Но Макларън наистина са добри в средно бързите завои.

“Що се отнася до нашата кола, то тя вече е по-добре балансирана. Вече не презавиване драматично или сериозно да недозавива. Но всеки уикенд колата има нужда от сериозни настройки, но като цяло представянето ни се подобри. Тук ще се опитаме да повторим представянето ни от Сингапур, където не успяхме да използваме максималния потенциал на колата.”

