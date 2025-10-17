Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

Шампионът посочи, че Макларън запазва важно предимство

  • 17 окт 2025 | 15:48
  • 449
  • 0

Макс Верстапен е уверен, че в Ред Бул трябва да поработят още, за да може RB21 да има шанс срещу скоростта и поведението на Макларън MCL39 в средно бързите завои. След лятната пауза Ред Бул успя да намали изоставането си спрямо Макларън, като в последните 4 кръга Макс записа две победи и две втори места, като RB21 се оказа конкурентен на пистите с ниско аеро притискане като “Монца” и в Баку, както и в Сингапур, където пък се иска максимално натисната към трасето кола от аеродинамиката.

“Мисля, че Макларън все още са най-силният тим в средно бързите завои, това е определено е силна страна на колата им - обясни Макс в Остин. - Останалото зависи от конфигурацията и условията, така че е трудно да се каже. Но Макларън наистина са добри в средно бързите завои.

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари
На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

“Що се отнася до нашата кола, то тя вече е по-добре балансирана. Вече не презавиване драматично или сериозно да недозавива. Но всеки уикенд колата има нужда от сериозни настройки, но като цяло представянето ни се подобри. Тук ще се опитаме да повторим представянето ни от Сингапур, където не успяхме да използваме максималния потенциал на колата.”

Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри
Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри
 Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава
Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава
 Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

  • 17 окт 2025 | 15:17
  • 702
  • 0
Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027

  • 17 окт 2025 | 14:45
  • 438
  • 0
Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

Ожие успя леко да увеличи аванса си пред Рованпера

  • 17 окт 2025 | 14:15
  • 603
  • 0
Баная иска Гран При на Австралия да е утре

Баная иска Гран При на Австралия да е утре

  • 17 окт 2025 | 13:07
  • 441
  • 0
Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

  • 17 окт 2025 | 12:51
  • 1236
  • 0
Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

  • 17 окт 2025 | 12:31
  • 1023
  • 3
