Васил Минев ще свири Черно море - Левски, Гребенчарски пратен на ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви реферските наряди за срещите от 12 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026. Ето какви са те:



17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца



ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Никола Петров Джугански



18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913



ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов 4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Александър Костадинов Костадинов

18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918



ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Тодор Недялков Киров СН:Ахмед Яшар Ахмед



19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД



ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Денислав Йорданов Сталев СН:Цветан Кръстев Кръстев

19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.



ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Левски



ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Станимир Илков Илков СН:Георги Василев Йорданов



19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948



ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Венцислав Георгиев Митрев СН:Камен Михайлов Алексиев

20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф



ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Йордан Петров Петров СН:Стоян Маринов Алексиев



20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Монтана 1921



ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Валентин Станчев Железов СН:Станислав Георгиев Тодоров