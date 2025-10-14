Популярни
Васил Минев ще свири Черно море - Левски, Гребенчарски пратен на ЦСКА

  • 14 окт 2025 | 18:58
Васил Минев ще свири Черно море - Левски, Гребенчарски пратен на ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви реферските наряди за срещите от 12 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026. Ето какви са те:

17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца

ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Никола Петров Джугански  

18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов 4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Александър Костадинов Костадинов  

18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Тодор Недялков Киров СН:Ахмед Яшар Ахмед  

19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Денислав Йорданов Сталев СН:Цветан Кръстев Кръстев  

19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Левски

ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Станимир Илков Илков СН:Георги Василев Йорданов  

19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Венцислав Георгиев Митрев СН:Камен Михайлов Алексиев  

20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Йордан Петров Петров СН:Стоян Маринов Алексиев  

20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Монтана 1921

ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Валентин Станчев Железов СН:Станислав Георгиев Тодоров

