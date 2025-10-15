Популярни
Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
Слушай на живо: Черно море - Левски

Левият защитник на Левски Майкон ще изиграе мач №50 със синия екип. Това ще се случи при гостуването на Черно море. Двубоят на "Тича" е в неделя от 17:30 часа.

Той се завръща в сметките на Хулио Веласкес, след като изтърпя наказанието си за натрупани картони при успеха над Берое с 3:1 преди паузата в efbet Лига. Бразилецът прави много силно начало на сезона и "сините" искат да се обвържат дългосрочно с него. Като естествено за целта те му предлагат и доста по-голямо месечно възнаграждение. В момента 25-годишният футболист е най-конвертируемият играч в състава, воден от Хулио Веласкес.

Левски задържа една от звездите си с нов договор
Левски задържа една от звездите си с нов договор

През тази кампания той вече има на сметката си 17 двубоя във всички турнири с едно попадение. Южноамериканецът вкара много красив гол с пета при победата с 2:1 над ЦСКА 1948. Бе на терена в 10 срещи в елита и пропусна само една от осемте в Лига Европа и Лигата на конференциите. Това бе реваншът с Апоел (Беер Шева), спечелен с дузпи. Майкон не игра в него, защото бе изгонен в първия сблъсък на "Герена".

