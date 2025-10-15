Непозната фланелка на Левски на изложба за Гунди и Котков

Националната спортна академия тази вечер бе домакин на интересни дискусия и изложба, посветени на незабравимите футболисти Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков.

В Образователния и олимпийски център на НСА нямаше свободно място, като сред присъстващите бяха роднини на звездите, учител по физическо възпитание на Аспарухов и после преподавател във ВИФ, сегашни ръководители на катедри в академията, студенти и ученици.

Представени бяха редки материали от частна колекция, събирана половин век – уникални снимки, архивни издания, публикации и книги. Сред тях е списание „Наша родина“ със снимка на Гунди на корицата. На тази фотография Аспарухов е с малко познат екип на сините. Изложен е и футболен вариант на детската игра „Не се сърди човече“, като съперници в нея са отборите на Левски и Славия.

Гостите в Олимпийския и образователен център бяха първите зрители на документалния филм за Гунди и Котков, подготвен от катедра „Мениджмънт и история на спорта“.