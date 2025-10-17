Популярни
Славия представи Ратко Достанич

  • 17 окт 2025 | 13:47
  • 1068
  • 0

Ръководството на Славия представи новия старши треньор на "белите" Ратко Достанич, който замени Златомир Загорчич. Помощник на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков. Треньор на вратарите ще е Радостин Станев, а Кирил Динчев запазва мястото си в щаба като кондиционен специалист.

Юлиян Петков: Когато Ратко Достанич ми предложи, нямаше шанс да откажа
Юлиян Петков: Когато Ратко Достанич ми предложи, нямаше шанс да откажа

"Познавам всеки един човек в Славия и нямаше как да откажа тази възможност. Ще направим всичко възможно, за да може Славия да се върне най-бързо на мястото, което заслужава. Вярвам в качествата на футболистите. Всички заедно можем да променим нещата. Славия винаги е клуб, който разчита на млади футболисти, а аз цял живот работя с младите", започна той.

10 Славия представя Ратко Достанич

"Винаги имам сериозни цели. Познавам доста футболисти. Няма да е лесно, но винаги целите са ми големи. Първо трябва да работим дефанзивно с отбора, а след това да надграждаме. Славия винаги играе офанзивен футбол. Това ще търсим и мисля, че има играчи, които могат да го изпълняват.

Отборът има качества, но най-важното е сега да сме отбор, който иска да дава всичко от себе си. Да се раздаваме на 300 процента. Ще запазя нещата, които са били добри, а другите неща ще се опитаме да ги вдигнем на друго ниво. Няма да се страхуваме от нито един отбор. Вече всеки един футболист в отбора знае какво искам от тях. Искам тактическа дисциплина. Всеки мач ще искаме да спечелим", коментира още опитният специалист.

Снимки: Борислав Цветанов

