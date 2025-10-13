Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

  • 13 окт 2025 | 21:20
  • 248
  • 1
Бившият национал на Германия Жером Боатенг планира да премине треньорски стаж в бившия си клуб Байерн (Мюнхен).

"Успешно завърших треньорския курс и издържах изпита си за лиценз Б. Искам да завърша няколко стажа преди януари. Вече говорих с треньора на Байерн Венсан Компани. Бих могъл да премина стаж в Байерн, наистина го очаквам с нетърпение. Просто трябва да намеря подходящото време“, цитира “Билд” думите на Боатенг.

По време на кариерата си бившият защитник игра за Херта (Берлин), Хамбургер ШФ, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен), Лион и Салернитана. Последният му клуб беше австрийският ЛАСК, който той напусна миналото лято.

Снимки: Imago

