Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

Бившият национал на Германия Жером Боатенг планира да премине треньорски стаж в бившия си клуб Байерн (Мюнхен).

"Успешно завърших треньорския курс и издържах изпита си за лиценз Б. Искам да завърша няколко стажа преди януари. Вече говорих с треньора на Байерн Венсан Компани. Бих могъл да премина стаж в Байерн, наистина го очаквам с нетърпение. Просто трябва да намеря подходящото време“, цитира “Билд” думите на Боатенг.

По време на кариерата си бившият защитник игра за Херта (Берлин), Хамбургер ШФ, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен), Лион и Салернитана. Последният му клуб беше австрийският ЛАСК, който той напусна миналото лято.

Снимки: Imago