  3. Баная иска Гран При на Австралия да е утре

  • 17 окт 2025 | 13:07
  • 305
  • 0

Заводският пилот на Дукати в MotoGP и още няколко негови колеги искат Гран При на Австралия на Филип Айлънд да се проведе утре, а не в неделя, когато се очаква времето да е много по-лошо. Прогнозата е, че в неделя скоростта на вятъра ще достигне 50 км/ч, което може да се окаже сериозно препятствие за пилотите на и без трудната австралийска писта.

В това отношение вече има прецедент - през 2023 основното състезание беше преместено в събота, а спринтът отиде в неделя, но не се проведе заради лошото време.

“Мисля, че ще е добро решение да направим дългото състезание утре - обясни Баная днес. - Ще обсъдим това в комисията по безопасност. Пистата е много, много неравна и със силния вятър днес, всичко беше на ръба. А явно днес е денят с по-слабия вятър.

“В неделя може да е много трудно, както беше преди три години, затова ще е добре да намерим някакво решение.”

Мнението на Баная беше подкрепено от пилота на Хонда Лука Марини, както и от Алекс Ринс (Ямаха), които също изразиха притеснения за безопасността на пилотите.

