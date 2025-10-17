Баная иска Гран При на Австралия да е утре

Заводският пилот на Дукати в MotoGP и още няколко негови колеги искат Гран При на Австралия на Филип Айлънд да се проведе утре, а не в неделя, когато се очаква времето да е много по-лошо. Прогнозата е, че в неделя скоростта на вятъра ще достигне 50 км/ч, което може да се окаже сериозно препятствие за пилотите на и без трудната австралийска писта.
В това отношение вече има прецедент - през 2023 основното състезание беше преместено в събота, а спринтът отиде в неделя, но не се проведе заради лошото време.
Марко Бедзеки излезе начело с рекордно темпо в края на петъчните тренировки
“Мисля, че ще е добро решение да направим дългото състезание утре - обясни Баная днес. - Ще обсъдим това в комисията по безопасност. Пистата е много, много неравна и със силния вятър днес, всичко беше на ръба. А явно днес е денят с по-слабия вятър.
“В неделя може да е много трудно, както беше преди три години, затова ще е добре да намерим някакво решение.”
Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия
Мнението на Баная беше подкрепено от пилота на Хонда Лука Марини, както и от Алекс Ринс (Ямаха), които също изразиха притеснения за безопасността на пилотите.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Снимки: Gettyimages