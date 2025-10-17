Илиян Станчев: Равностойни съперници

Утре, Черноломец (Попово) приема Септември (Тервел). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„След трудният двубой за купата на България, ни предстои ново подобно изпитание. Доволни сме, че играем мачове. Проведохме нормална подготовка в спокойна обстановка, като за всяка друга среща. Отчитаме потенциала и амбициите на съперника. Не смятам обаче, че ни превъзхожда. Доказали се футболисти, с качества и опит има и в двата отбора. Важното е да покажем на терена, това което можем. Направим ли го, имаме добри шансове за успех. Искаме победата не само заради точките, но и да зарадваме нашите фенове, които винаги ни подкрепят“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.