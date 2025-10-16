Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

Под въпрос е провеждането на големи спортни форуми във Варна поради липсата на зали, коментира президентът на ВК Черно море и член на УС на БФВ

Варна изостава по отношение на спортната инфраструктура, под въпрос е провеждане на големи форуми в града, поради липса на зала с капацитет над 10 000 души. Това каза Красимир Илиев, президент на волейболен клуб Черно море и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, в контекста на отнетото домакинство на морската столица на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Той посочи, че конкуренцията с градове като Пловдив, Бургас и София вече ще е трудна, тъй като те разполагат с модерни арени за от 10 до 18 000 зрители, а Варна все още чака подобен проект да се реализира.

"Беше почти предопределено първенството да отиде в София. Колегите от федерацията изразиха мнение, че решението не е коректно спрямо Варна, но при сегашната ситуация София предлага несравнимо по-добри условия, коментира Илиев. Основният аргумент беше капацитетът на залата - 5200 места срещу над 12 000 в Арена София, каза и даде пример и с големите групи от фенове от Полша, които могат да запълнят повече от половината от залата във Варна, което би ощетило нашата публика.Може би преди пет-шест години нашата зала беше достатъчна, но вече - не. Светът се променя, изискванията растат, подчерта той.

Варненци знаят как да посрещат, знаят как да аплодират. Но истината е, че няма зали. Имаме огромен наплив от деца, които искат да тренират волейбол, а къде да тренират, каза Илиев.

Като компенсация е възможно да бъде обсъдено Варна да бъде домакин на турнир от Лигата на нациите през 2027 г., както и на контролни мачове с националния отбор на САЩ, посочи още той. Не знам дали това ще компенсира загубата, но все пак е стъпка в правилната посока, смята Илиев.