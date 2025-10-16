Популярни
Във Ферари не планират раздяла с Фредерик Васьор

  16 окт 2025 | 14:44
  • 112
  • 0

Слуховете, че във Ферари планират раздяла с Фредерик Васьор и Кристиан Хорнър е кандидат за мястото на французина начело на програмата на Скудерията във Формула 1, не отговарят на истината. Това са съобщили няколко независими един от друг анонимни източници в Маранело, цитирани в италианската и британската преса.

Информацията за това, че Васьор може да бъде освободен от тима, се появи първо в Германия, като пак там се спомена, че Хорнър е потенциална трансферна цел на италианците.

Хорнър беше уволнен от Ред Бул през юли, а през септември се споразумя с тима за обезщетение в размер на 100 милиона евро, като до април той няма право да работи във Формула 1. В началото на лятото Васьор подписа нов договор с Ферари и това стана малко след поредните слухове за смяната му.

Но пък същите източници не отричат, че Хорнър се е опитал да влезе като акционер във Ферари, като за момента няма данни за такъв успешен ход от негова страна. От време на време се появяват спекулации, че Хорнър се опитва да събере група инвеститори, чрез които да купи дял в отбор във Формула 1 и така да влезе като акционер и да получи роля в управлението.

По такава схема работи Тото Волф в Мерцедес, а Ейдриън Нюи получи акции в Астън Мартин, за да премине при Лорънс Строл.

Подобен опит на Хорнър може да се окаже успешен, но ще изисква сериозни финансови средства. В момента почти 70% от акциите на Ферари се търгуват световните борси, малко над 21 процента са собственост на компанията-шапка на Стелантис Exor N.V., а най-големият единичен акционер е Пиеро Ферари с дял от 10,61 процента.

Според различни анализатори в момента е „лудост да се продават“ акциите на Ферари, тъй като се очаква, че в дългосрочен план те само ще поскъпват, въпреки че тези дни те поевтиняха с 15% веднага след информацията за бъдещия електрически модел на марката

Снимки: Imago

