Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бърни пак се върна на темата за Формула 1 и Германия

Бърни пак се върна на темата за Формула 1 и Германия

  • 16 окт 2025 | 13:31
  • 443
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун отново критикува настоящите ръководители на световния шампионат, като този път се зачуди защо Германия остава извън календара на шампионата.

По времето на Михаел Шумахер във Формула 1 Германия приемаше две състезания на сезон – на „Нюрбургринг“ и „Хокенхайм“, след това обаче популярността на спорта спадна и дори титлите на Себастиан Фетел не успяха да запалят отново сънародниците му да гледат отново състезанията.

Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул
Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул

За последно Германия прие старт от Формула 1 през 2020 година, когато заради коронавирус пандемията световният шампионат събра набързо календар, за да спаси сезона, базиран основно в Европа.

„Често си мисля защо интересът към Формула 1 в цял свят расте, а в Германия няма промяна в тази посока и страната пак няма състезание – обясни Бърни пред Sport.de. – Това е много странно. Но, както знаете въпросът е в парите. Някой трябва да обезпечи финансирането на едно такова състезание и след това всичко отново ще заработи.“

Ръсел се пребори за договор за 2 години
Ръсел се пребори за договор за 2 години

Досега обаче представителите на големите германски писти редовно обясняват, че таксата за влизане в календара на Формула 1 е твърде висока. В същото време местните и федералната власти не се наемат да гарантират провеждането на старт от Формула 1, нито искат да участват финансово и това обрича всички опити за връщането на Формула 1 в Германия.

Хакинен: Хамилтън трябва да се въоръжи с търпение
Хакинен: Хамилтън трябва да се въоръжи с търпение
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

  • 16 окт 2025 | 09:42
  • 443
  • 0
Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

  • 16 окт 2025 | 09:34
  • 694
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 08:05
  • 3598
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 16 окт 2025 | 08:00
  • 871
  • 0
И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

  • 15 окт 2025 | 20:16
  • 1138
  • 0
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

  • 15 окт 2025 | 20:07
  • 1494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 12126
  • 16
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6774
  • 26
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 3829
  • 6
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3893
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3708
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7276
  • 2