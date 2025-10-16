Бърни пак се върна на темата за Формула 1 и Германия

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун отново критикува настоящите ръководители на световния шампионат, като този път се зачуди защо Германия остава извън календара на шампионата.

По времето на Михаел Шумахер във Формула 1 Германия приемаше две състезания на сезон – на „Нюрбургринг“ и „Хокенхайм“, след това обаче популярността на спорта спадна и дори титлите на Себастиан Фетел не успяха да запалят отново сънародниците му да гледат отново състезанията.

Mclaren are World Constructors’ Champions! 🧡



Here’s every Constructors’ Champion by year. pic.twitter.com/IGhNphPgZT — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) October 5, 2025

Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул

За последно Германия прие старт от Формула 1 през 2020 година, когато заради коронавирус пандемията световният шампионат събра набързо календар, за да спаси сезона, базиран основно в Европа.

„Често си мисля защо интересът към Формула 1 в цял свят расте, а в Германия няма промяна в тази посока и страната пак няма състезание – обясни Бърни пред Sport.de. – Това е много странно. Но, както знаете въпросът е в парите. Някой трябва да обезпечи финансирането на едно такова състезание и след това всичко отново ще заработи.“

Ръсел се пребори за договор за 2 години

Досега обаче представителите на големите германски писти редовно обясняват, че таксата за влизане в календара на Формула 1 е твърде висока. В същото време местните и федералната власти не се наемат да гарантират провеждането на старт от Формула 1, нито искат да участват финансово и това обрича всички опити за връщането на Формула 1 в Германия.

Хакинен: Хамилтън трябва да се въоръжи с търпение

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages