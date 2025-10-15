Популярни
Рилски спортист взе точките в Сливница

  • 15 окт 2025 | 18:49
  • 481
  • 0
Рилски спортист взе точките в Сливница

Рилски спортист (Самоков) победи Сливнишки герой с 2:0 в Сливница и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига. През първата част имаше две опасности пред вратата на гостите и един сериозен удар към мрежата на домакините. Нулите обаче не помръднаха. После самоковския тим изкова успеха за няколко минути. Кристиян Кочилов засече центрирана топка за 0:1 в 52-ата минута. В 58-ата пък Емре Дрянов стреля неспасяемо от 25 метра. В оставащото време до края, имаше атаки и към двете врати, но те не доведоха до сериозна опасност.

