Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Николай Христозов: Очакваме подкрепа от феновете

Николай Христозов: Очакваме подкрепа от феновете

  • 14 окт 2025 | 12:33
  • 281
  • 0

Утре, Сливнишки герой (Сливница) играе в Самоков с местния Рилски спортист. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предизвикателство за нас е да играем срещу лидера, който не е допуснал загуба от началото на сезона. Нямаме притеснения. Победихме ги за купата на Аматьорската лига. Онзи мач обаче е със коренно различна нагласа. Предстоящият ще е доста по-труден. Домакините сме. Призовавам феновете да дойдат на стадиона и да ни подкрепят, а ние ще направим възможното да ги зарадваме“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 985
  • 0
Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

  • 14 окт 2025 | 09:34
  • 1589
  • 4
Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

  • 14 окт 2025 | 09:27
  • 1189
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 13546
  • 75
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 9146
  • 18
България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

  • 14 окт 2025 | 07:15
  • 8357
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 18939
  • 39
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 13546
  • 75
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 1545
  • 1
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 9146
  • 18
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 23068
  • 13
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 6423
  • 2