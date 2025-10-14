Николай Христозов: Очакваме подкрепа от феновете

Утре, Сливнишки герой (Сливница) играе в Самоков с местния Рилски спортист. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предизвикателство за нас е да играем срещу лидера, който не е допуснал загуба от началото на сезона. Нямаме притеснения. Победихме ги за купата на Аматьорската лига. Онзи мач обаче е със коренно различна нагласа. Предстоящият ще е доста по-труден. Домакините сме. Призовавам феновете да дойдат на стадиона и да ни подкрепят, а ние ще направим възможното да ги зарадваме“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.